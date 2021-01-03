NFL專欄／酋長vs.包裝工？超級盃或上演進攻大戰

羅傑斯領軍的包裝工，有機會問鼎超級盃，首次對決當紅炸子雞馬霍姆斯。（Getty Images）

NFL在不時有球員感染新冠肺炎 的煎熬下，走過2020年，進入例行賽最後一周。我們心理已對各隊的實力和現況有個底，接下來，讓我們展望2021年。

超級盃有可能是衛冕軍堪薩斯酋長和綠灣包裝工的對決，酋長進攻充滿創意，馬霍姆斯（Patrick Mahomes）和希爾（Tyreek Hill），以及羅傑斯（Aaron Rodgers）和亞當斯（Davante Adams）都近乎是難以抵擋的空中進攻組合。

若兩軍能在超級盃碰頭，加上包裝工跑鋒瓊斯（Aaron Jones）的雙腿提供源源不絕的推進動力，預料將見識火力四射的進攻大戰。此外包裝工的防守可能不比去年的49人，但不論空中或地面防守皆略優於酋長，但酋長的進攻有更讓人跌破眼鏡的創意與不可預測性；若真碰頭，也會是馬霍姆斯生涯第一次和羅傑斯正面對決。

不僅如此，馬霍姆斯和羅傑斯更是MVP的競爭人選，而獎項將在超級盃前夕公布，若其中一人獲獎後再交手，將增添更多話題。

但說到季後賽 ，海盜擁有擅長逆轉的偉大四分衛布雷迪（Tom Brady）加持，頂尖防守鋒線加上伊凡斯（Mike Evans）、葛朗考斯基（Rob Gronkowski ）組成恐怖接球陣容，將是最危險的球隊。

當然在下一個球季，我們也不能忽略新生代球星的崛起；28次傳球達陣打破菜鳥紀錄的賀伯特（Justin Herbert）與布洛（Joe Burrow）的對決，因布洛的膝蓋受傷中斷；明年球季，兩人將勢必被放大檢視。

講到新生代球星，便不得不談到選秀；噴射機因季末「意外贏球」將狀元籤讓給美洲虎。美洲虎會選擇克萊門森大學的狀元熱門勞倫斯（Trevor Lawrence）？ 還是在大學季後賽四強戰被狠撞肋骨，仍狂傳六達陣對克萊門森演出驚奇一勝的俄亥俄州 大四分衛費爾茲（Justin Fields）？這場四強戰，對於選秀的影響也相當耐人尋味。

最後，布雷迪目前仍在「史上第一達陣大戰」中領先布里斯（Drew Brees）；布里斯真的會如季前的謠言急流勇退嗎？ 目前能跑能接能傳的工具人希爾（Taysom Hill）已證明自己是合格的先發四分衛，全能身手更增添進攻戰術的變化，聖徒的下一步將何去何從？