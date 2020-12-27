NFL專欄／對手Logo上跳舞 史密斯舒斯特被打臉

史密斯舒斯特賽前於客場Logo跳舞引發爭議，最後決定不跳了。（Getty Images）

曾入選過明星賽Pro Bowl的鋼人接球員史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）身為進攻重心之一，卻在對手球場Logo上跳舞飽受批評；日前對上孟加拉虎難堪一敗，他賽前跳舞後只接到15碼更出現掉球失誤，隨後更宣布停止跳舞行徑，只能說打臉來得正是時候。

雖然美式足球 擁有情緒極為外放、真情流露的文化，但史密斯舒斯特在對手球場Logo跳舞的表現，只要有點道德感或領會便能認知，這是極為無禮和欠缺尊重的舉動。這讓我想到過去在棒球國際賽上，曾有球隊贏球，卻在投手丘插國旗飽受批評的舉動，兩者沒什麼兩樣。

更何況鋼人是曾經勇奪六次超級盃的冠軍強隊，出過一票名人堂球星，經典的黃黑戰袍更是榮譽的象徵。當你為鋼人這樣的強權效力，你必須更加謹言慎行，嚴以律己。

而NFL生涯進入第四年，史密斯舒斯特身為曾入選明星賽，在社群媒體 上更擁有不俗影響力的後起球星，似乎對自身狀況缺乏危機意識。

這個賽季剛好是他的合約年，而本季他的表現卻被菜鳥克雷普爾（Chase Claypool）挑戰；截至第16周賽前，克雷普爾繳出718碼8達陣，史密斯舒斯特則是670碼7達陣。與其跳舞，倒不如重新扛起自己的角色，以夠格的表現爭取大約，「讓錢說話」才是真的。

況且原本打出11連勝佳績的鋼人，正處於連敗期間，且進攻組表現不佳。當任何小細節都被放大嚴格檢視，史密斯舒斯特若能更加沈著、收斂，貢獻更多碼數與達陣，也將更能證明其價值。

當鋼人吞下難堪3連敗的同時，紅雀37歲老將費茲傑羅（ Larry Fitzgerald）更靠著達陣區角落的高難度接球，獲得本季第一個達陣；他生涯17個球季全數都有達陣入袋，僅次傳奇球星萊斯（Jerry Rice）的20季；對比之下，更顯得搞事的史密斯舒斯特該好好向較為低調的他多學著。

聖誕節 前夕，史密斯舒斯特表示因為隊友和教練太常被問到他跳舞的事；為了全隊著想，他決定不跳了。我相信這次的難堪給了他思考和成長的機會，教訓來得不算太晚，24歲的他依舊大有可為。該來的教訓，還是來得早一點比較好。