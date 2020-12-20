NFL真的不需打疫苗嗎？

烏鴉隊明星四分衛傑克森（Lamar Jackson）日前也曾染疫，但已恢復健康。（Getty Images）

NFL 主席古德爾（Roger Goodell）日前表示，NFL球員在明年超級盃之前，並不會加入排隊接種新冠肺炎疫苗 的行列。但我認為，NFL反倒需要疫苗的幫助，完成今年球季。

能夠優先接種疫苗的人員包括醫護人員、長照機構居民以及「必要從業人員」。而針對「必要」的定義，理所當然出現一些爭辯；包括肉品包裝工和學校老師，都自認必要從業人員。

那NFL球員算嗎？古德爾說不算，但我不覺得不算；我認為若疫苗供貨量許可，NFL球員或年紀較長的教練應接種疫苗。雖然古德爾宣稱聯盟不到1%的球員確診，但聯盟球員和隊職員基數大，因此比例看似不高。

身體接觸頻繁的球賽風險高不說，更何況近期全美疫情仍非常嚴重，染疫人數持續暴增，連美國 職棒大聯盟（MLB）都希望全部隊員接種後再開季。

目前例行賽進入最後階段，許多球隊必須為季後賽做最後衝刺，絕對承受不起再一次像日前烏鴉隊一樣的多人感染和延賽。

而烏鴉隊與鋼人隊原訂的感恩節大戰，則因為延賽，讓電視台廣告收入大減。美國經濟遭疫情衝擊嚴重，體育媒體更面臨大裁員的景氣寒冬。若同樣狀況發生在季後賽或超級盃，不確定影響有多大，但我同樣身為媒體從業人員，當然不願看到類似窘境再次發生。

雖然曾傳出NFL季後賽可能效法NBA採取「泡泡」模式進行，但由於確診率仍在可接受範圍內以及家人因素，較不偏好此方案。但若是有個萬一，季後賽賽程更動麻煩，球隊競爭力受到影響無法全力拚搏的「不純球賽」，恐讓人感扼腕和失望。

當然，超級盃被美國譽為「非官方國定假日」，收視人數達1億多人，有絕對的重要性。就像在多年前911事件發生後，MLB和NFL也都盡速恢復比賽，為的就是讓國人有所精神寄託，提供一些娛樂和激情。超級盃的進行與否，不論對一般民眾還是資深球迷，都非常重要。

美國在2020年經歷疫情衝擊，以及佛洛伊德（George Floyd）之死和黑人的命也是命（BLM）等一連串動盪與負能量。2021年2月7日舉行的超級盃，相信對許多人來說，象徵的是希望與重生的一年。

因此我希望若藥廠供應量還在許可範圍內，讓球員或教練接種，為球季畫下完美句點吧。