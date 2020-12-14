NFL／華盛頓單場2防守達陣 20年首見

華盛頓防守邊鋒楊恩（上）不僅搶下掉球達陣，更送出擒殺，成為華盛頓連勝功臣之一。（Getty Images）

華盛頓美式足球 隊整場比賽進攻雖然沒有達陣，但靠著罕見單場兩次防守達陣，以23：15擊敗舊金山 49人拿下四連勝，目前拚到6勝7敗暫居國聯東區龍頭，還有機會問鼎季後賽 。

華盛頓此役讓史密斯（Alex Smith）和海斯金斯（Dwayne Haskins）兩名四分衛都有上場機會，但表現並不特別亮眼，兩人僅合力繳出95碼的傳球。

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不過防守端給力，第二節結束前，今年選秀榜眼，防守邊鋒楊恩（Chase Young）撿起穆倫斯（Nick Mullens）遭壓迫的掉球，狂奔47碼迎接生涯首次達陣，幫助球隊13：7要回領先。

第三節結束前，華盛頓菜鳥安全衛科爾（Kamren Curl）提前洞悉穆倫斯的傳球，抄截後直衝76碼進入達陣區，幫助華盛頓擴大領先至23：7。

儘管49人在首節和第四節各有一次達陣，但華盛頓踢球員霍普金斯（Dustin Hopkins ）也命中三球；最終華盛頓以23：15勇奪四連勝。加上同區對手巨人隊敗給紅雀，戰績掉到5勝8敗，讓6勝7敗的華盛頓暫居首位。

本戰華盛頓兩次防守達陣，比本季前12場比賽的一次還多；這也是過去20個球季以來，球隊第一次單場有一次以上的防守達陣。