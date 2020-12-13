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NCAA／女足員加分踢得分 「五大強權」聯盟女子第一人

編譯林育正／綜合報導
富勒成功踢進加分射門，成為第一位在五大強權聯盟得分的女子球員。（路透）
富勒成功踢進加分射門，成為第一位在五大強權聯盟得分的女子球員。（路透）

日前拿下NCAA東南聯盟（SEC）冠軍的范德堡大學女足隊守門員莎拉‧富勒（Sarah Fuller），持續為美式足球賽出戰；12日對上田納西大學的比賽中，她兩度成功完成達陣後的加踢分，成為NCAA歷史上，第一位在「五大強權聯盟」（Power 5）得分的女子球員。

來源：YouTube

富勒的踢球在首節1分50秒時飛越球門，不僅觀眾席上的家人感到相當雀躍，隊友也紛紛向她慶賀。而裁判在賽後，也將球交給富勒做為紀念。她說：「我當下真的很興奮，很開心我們拿到達陣，輪到我完成任務。隊友們很都感到非常振奮，大家都非常努力，能為球隊貢獻一點點心力，已經讓我覺得非常驕傲。」

范德堡大學美式足球隊踢因新冠肺炎疫情人手短缺，找來富勒支援。幾周前對上密蘇里大學她為球隊開球，雖然沒有射門機會，但仍寫下第一位在五大強權聯盟的女子球員紀錄。

而現在，富勒在隊上更被取了「冠軍」（Champ）的外號，「過去幾周的經驗真的太棒了，團隊氣氛很好。有些隊友的妹妹有在打腰旗美式足球，更要我把影片傳給她們，她們表示從我身上受到啟發。」

過去在NCAA一級FBS層級賽場上，僅有2015年肯特州大（Kent State）的愛波‧高斯（April Goss），和2003年新墨西哥大學的凱蒂‧赫尼達（Katie Hnida）曾留下得分紀錄。

雖然范德堡大學17：42敗給田納西本季還無緣開胡，但現在富勒將留在隊上的契機，視為啟發他人的機會。她說：「我知道我有能力發聲向外界傳遞訊息，我正在考慮並與家人朋友討論，該如何正確使用這樣的平台發聲。」

富勒成功踢進加分射門，成為第一位在五大強權聯盟得分的女子球員。（路透）
富勒成功踢進加分射門，成為第一位在五大強權聯盟得分的女子球員。（路透）

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