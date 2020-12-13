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NFL專欄／在FBS達陣 何佩璋華人榜樣

林育正
何佩璋為第一位在FBS層級達陣的中國球員。（取材自何佩璋IG）
何佩璋為第一位在FBS層級達陣的中國球員。（取材自何佩璋IG）

12月11日亞利桑納州大（ASU）對上亞利桑納大學，63：7領先的ASU攻到達陣區前排出「I 陣形」，將球給到穿著中文球衣的何佩璋（Jackson He）。雖然走側邊遭防守球員擒抱，但並未倒地的他硬是靠著紮實力量向前挺進，將球推進達陣區，成為在NCAA美式足球最高層級FBS取得達陣的第一位中國球員。

近期美足賽場上較不常面的亞裔面孔逐漸浮出檯面，或受到媒體關注。從NFL的遲友駿（Taylor Rapp）與具英回（Younghoe Koo），打出身價，但ASU的何佩璋其實才是我認為華人最需要，更有機會影響基層美足運動發展的亞裔球員。 

不像遲友駿與具英回在美國度過童年，17歲才赴美的何佩璋已經大三，在比賽中僅有極少上場時間，甚至不太可能受邀參加NFL選秀測試會，踏上NFL上場的機會更是微乎其微。但他的存在卻格外有價值，可能足以影響下一代的孩子。

美式足球是生理和心理不斷遭受挑戰的運動，何佩璋擁有極大熱情，拋下傳統亞裔的內斂，直衝ASU教練團毛遂自薦，擔任不拿獎學金的「walk-on」，足以改變美國人對亞裔的觀感，打球的決心與執著令人敬佩。

大家說在職場或球場上，亞洲人靠身體力行，美國人靠嘴巴把自己的功績行銷地天花亂墜；而美足則是結合實績、嘴巴和腦袋的運動。下了球場，不論在戰術溝通、影片會議檢討、體能訓練等領域融入隊友，更需要不害躁的態度，提供觀點和洞察力，並證明自身戰力。在眾人竭盡所能展現自我的戰場，若默不吭聲，就真的只有被當空氣的份。

ASU隊上跑鋒位置極為競爭，儘管沒有太多上場機會，但何佩璋不時抓住貢獻的機會，從開會、練球和當靶子隊等小地方展現價值，在上周對上加州大學洛杉磯分校一戰前，才進入正式名單領到球衣。本戰達陣之際，隊友更湧上一同慶賀，賽後更接受ESPN訪問。

或許他不會有機會踏上NFL，但我想在未來，有意回到中國從事健康運動推廣工作的何佩璋，有機會成為基層美足教練。以他的身份，與NFL球星相比，將有更多機會與下一代的孩子們接觸。

他能將更為外放的美式文化，注入華人文化圈中，傳授以正向的態度，成為更勇於展現自我與貢獻的自信個體，甚至攻向美國成為美足新勢力。

NFL 美國 亞裔

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