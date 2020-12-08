我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

NFL／華盛頓大逆轉 鋼人吞本季首敗

記者張大仁／綜合報導
霍普金斯下半場45碼射門成功，助華盛頓隊取得領先地位。（美聯社）
霍普金斯下半場45碼射門成功，助華盛頓隊取得領先地位。（美聯社）

匹茲堡鋼人隊和華盛頓隊7日對戰，上下半場兩隊各有斬獲。但華盛頓隊下半場攻破鋼人隊陣容，加上嚴密的防守，終場以23：17勝出。本季前11場全勝的鋼人隊首嘗敗績，而華盛頓隊以5勝7敗在國聯東區與紐約巨人隊並列首位。

兩隊在第一節都出現慢熱跡象，雙雙掛零。鋼人隊在明星四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）和進攻組的合作下，第二節大爆發，靠兩次傳球達陣拿下14分。華盛頓只在上半場終束前的讀秒階段靠霍普金斯（Dustin Hopkins）的49碼射門得到3分。

華盛頓隊克服上半場落後11分的差距，四分衛史密斯（Alex Smith）在第4節開賽不久於達陣區前8碼開球，拋傳給湯瑪斯（Logan Thomas）完成15碼接球達陣，將比數拉平至17：17。

之後鋼人隊雖攻進射門範圍，但決定在華盛頓隊28碼線前冒險採取第4檔進攻1碼推進，湯瑪斯的嚴防阻斷麥克法蘭（Anthony McFarland）的接球，攻守易主，霍普金斯在45碼處射門得分，在終場前2分鐘多首度領先。

理論上羅斯里斯伯格和鋼人隊的進攻組有足夠的時間來追平比分，但這位四分衛第1檔的首個傳球就被斯威特（Montez Sweat）搶斷和攔截，確保了華盛頓隊的勝利。

鋼人隊四分衛「大班」第二節傳出兩次達陣。（美聯社）
鋼人隊四分衛「大班」第二節傳出兩次達陣。（美聯社）

紐約

上一則

NBA／球星客場輪休 NBA擬罰10萬

延伸閱讀

南加洛縣百年來迎來首次全是女將的五位縣政委員

南加洛縣百年來迎來首次全是女將的五位縣政委員
NFL／聖徒工具人希爾 先發四分衛獵隼鷹

NFL／聖徒工具人希爾 先發四分衛獵隼鷹
SpaceX飛龍號升空 太空旅行平民化邁進一大步

SpaceX飛龍號升空 太空旅行平民化邁進一大步
NFL專欄／傳球達陣王對決 看一場少一場

NFL專欄／傳球達陣王對決 看一場少一場

熱門新聞

SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)

口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

2020-12-05 20:00
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

台灣「順澤宮」神帽再現！挪威選手艾登 鐵人3項奪冠

2020-12-07 17:25
灰狼球星唐斯透露自己家族包含母親在內，共有7人因染疫過世，是疫情最大受害者之一。( 美聯社)

NBA／不只母親染疫亡 唐斯曝身邊有6位親人也病逝

2020-12-05 02:30
湖人先後敲定球隊兩大核心詹姆斯（左）與戴維斯（中）的未來幾年合約。（美聯社）

NBA／戴維斯續約5年1.9億美元 湖人未來3年確保雙核心

2020-12-03 10:34
「籃球之神」喬丹球衣（圖左）和美國前總統歐巴馬的球衣（圖右），本周皆在網路拍賣會上拍出創紀錄天價。(Getty Images)

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

2020-12-05 02:19
梅西（左）比賽進球後，脫下上衣秀出已故球星馬拉度納（右）的球衣，向這位同胞前輩致敬。（圖取自facebook.com/leomessi）

進球後秀球衣致敬馬拉度納 梅西吃了黃牌又挨罰

2020-12-03 18:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同