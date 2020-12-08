NFL／華盛頓大逆轉 鋼人吞本季首敗

霍普金斯下半場45碼射門成功，助華盛頓隊取得領先地位。（美聯社）

匹茲堡鋼人隊和華盛頓隊7日對戰，上下半場兩隊各有斬獲。但華盛頓隊下半場攻破鋼人隊陣容，加上嚴密的防守，終場以23：17勝出。本季前11場全勝的鋼人隊首嘗敗績，而華盛頓隊以5勝7敗在國聯東區與紐約 巨人隊並列首位。

兩隊在第一節都出現慢熱跡象，雙雙掛零。鋼人隊在明星四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）和進攻組的合作下，第二節大爆發，靠兩次傳球達陣拿下14分。華盛頓只在上半場終束前的讀秒階段靠霍普金斯（Dustin Hopkins）的49碼射門得到3分。

華盛頓隊克服上半場落後11分的差距，四分衛史密斯（Alex Smith）在第4節開賽不久於達陣區前8碼開球，拋傳給湯瑪斯（Logan Thomas）完成15碼接球達陣，將比數拉平至17：17。

之後鋼人隊雖攻進射門範圍，但決定在華盛頓隊28碼線前冒險採取第4檔進攻1碼推進，湯瑪斯的嚴防阻斷麥克法蘭（Anthony McFarland）的接球，攻守易主，霍普金斯在45碼處射門得分，在終場前2分鐘多首度領先。

理論上羅斯里斯伯格和鋼人隊的進攻組有足夠的時間來追平比分，但這位四分衛第1檔的首個傳球就被斯威特（Montez Sweat）搶斷和攔截，確保了華盛頓隊的勝利。