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NFL專欄／「賭博踢」吸睛 具英回掀亞裔熱

林育正
具英回目前以109分暫居全聯盟最強得分機器。（美聯社）
具英回目前以109分暫居全聯盟最強得分機器。（美聯社）

一腳接著一腳重砲轟門，來自韓國的隼鷹踢球員具英回（Younghoe Koo，音譯）上季後半重返NFL，目前以109分暫居全聯盟最強得分機器；30次射門29球命中，最遠54碼，50碼以上六球全中，在NFL帶領亞洲勢力的崛起。

本季小馬47歲傳奇踢球員維納蒂耶里（Adam Vinatieri）與球隊分道揚鑣，未來誰會扛下「關鍵先生」的招牌？ 想不到一位被刻板印象定位「不會打美足」的亞裔移民，會繳出如此高的命中率，現在更有機會成為罕見入選明星賽「Pro Bowl」的亞洲人。

上個世代，韓裔與非裔混血的鋼人接球員沃德（Hines Ward）以超級盃MVP，三次年度第二隊的豐功偉業，為亞裔球員樹立難以企及的標竿。

具英回的踢球能炫技又吸睛，也是打開能見度與讓球團留下印象的關鍵。大學時以「挑球接踢球後空翻」影片爆紅，2017年進入NFL錯失幾次射門後遭釋出，仍不放棄維持訓練，藉由AAF亞特蘭大傳奇隊為跳板反攻NFL更是一段佳話。

上季以單場連三次完成「賭博踢」受到關注，社群媒體的渲染，大大增加了他的知名度，連知名Youtuber「 FlemLo Raps」都特別製作影片介紹他的移民故事，至今高達87萬次觀看。

本季的好表現，讓隊友直呼他「Koo Cash」；不論你把這裡的「cash」解讀為「酷」或「性感」，都相當合理。隼鷹的社群媒體團隊，更將他的頭像合成放上50美元鈔票，象徵他50碼以上射門全中，我想對於一位亞洲人來說，這樣的幽默，算是相當榮耀的恭維了吧。

「你應該來跟我們一起打美足。」原本踢足球的具英回移民美國被找上球場大力棄踢後，立刻受到隊友讚賞。教練再向家長解釋光是踢球，也能拿獎學金讀書，成為典型「靠運動融入美國」的典範。

加上公羊華裔混血安全衛遲友駿（Taylor Rapp）近兩季的紮實表現，在NFL掀起一小波不可忽視的亞洲熱潮，也許能讓亞裔球員獲得多一些球探目光，少一些種族偏見。

「亞洲人不會打球，我仍記得聽到這番話的那一刻。這既是禮物，也給我動力將厭惡化為勝利。亞洲人不會打啊？我們其實很強的。」沃德曾如此對遲友駿說，希望這句話也能烙印在下一代的亞裔小孩心中。

具英回目前以109分暫居全聯盟最強得分機器。（美聯社）
具英回目前以109分暫居全聯盟最強得分機器。（美聯社）

NFL 亞裔 社群媒體

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