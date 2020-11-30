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NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

編譯林育正／綜合報導
酋長四分衛馬霍姆斯本季第二次傳出超過400碼，贏得四分衛的世代大戰。（路透）
酋長四分衛馬霍姆斯本季第二次傳出超過400碼，贏得四分衛的世代大戰。（路透）

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）作客挑戰海盜隊最偉大四分衛布雷迪（Tom Brady），酋長接球員「獵豹」希爾（Tyreek Hill）狂接269碼3達陣，讓海盜的反攻功虧一簣，最終酋長27：24驚險拿下本季第10勝，也是近期的六連勝。 

比賽首節聯盟火力最強的雙人組就展現傲人長程砲火，希爾先來一個75碼長傳達陣後，隨後再補上44碼達陣，更秀味十足後空翻進入達陣區。希爾在第一節就已接球推進203碼，甚至比本季任何一位球員單場接球碼數還多。

在希爾火力支援之下，馬霍姆斯上半場就傳出359碼，更是聯盟過去40年以來最多。第三節希爾在對手嚴防之下，仍找到小空檔接球完成20碼達陣，幫助酋長27：10進入第四節。

可惜布雷迪在第三節兩次傳球被抄截，但身為史上最佳四分衛，當然不能輕易認輸。海盜接球員伊凡斯（Mike Evans）第四節先在一次第四檔進攻成功在兩名球員包夾之下找到空檔，接獲來自布雷迪的31碼達陣。隨後更擺脫酋長防守出現完全空檔，接到7碼達陣，幫助海盜追到24：27落後。

可惜達陣後時間為時已晚，酋長成功耗掉最後時間，27：24帶走勝利。希爾累計269碼，距離NFL單場紀錄僅差67碼；馬霍姆斯貢獻462碼3達陣，這是他生涯第五場傳球超過400碼的比賽。布雷迪345碼3達陣的表現也不差，可惜丟出兩抄截。

酋長接球員希爾本戰獨拿3達陣，後空翻進入達陣區。（路透）
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