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NFL／疫情攪局…49人沒主場 野馬沒四分衛

編譯林育正／綜合報導
49人隊因疫情面臨無主場可用的窘境。（Getty Images）
49人隊因疫情面臨無主場可用的窘境。（Getty Images）

新冠肺炎讓NFL陷入混亂，舊金山49人隊接下來因防疫政策恐無主場可用；野馬隊四名四分衛全部無法上場；鋼人「抗癌鬥士」跑鋒康納（James Conner）也傳出確診消息。 

加州聖他克拉拉市28日宣布因應疫情，所有職業、大學和青少年的接觸性運動都將暫停，禁令於周六下午生效。而49人隊的主場李維球場（Levi's Stadium）就位於聖他克拉拉，因此接下來至少三周將無法進行主場賽事。 

未來三周49人原訂有兩場主場比賽，預計在12月7日對上比爾，以及13日迎戰華盛頓。依現行規則，球團必續另尋地點做為訓練和比賽之用。

野馬隊也因疫情陷入麻煩，洛克（Drew Lock）等四名四分衛，接近感染源追蹤無法上場。儘管如此，野馬球隊從練習組拉上接球員辛頓（Kendall Hinton）預計讓他擔任四分衛。他在大學時期，曾為威克森林大學(Wake Forest University)擔任四分衛。

烏鴉和鋼人原訂為感恩節大戰的壓軸戰，但因烏鴉球員染疫延賽至周二。目前烏鴉球隊已有包括四分為傑克森（Lamar Jackson）在內多達19人進入新冠名單。而周六也傳出，鋼人主力跑鋒康納確診的消息。

疫情 加州 舊金山

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