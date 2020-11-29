NFL專欄／押寶希爾 聖徒贏得豪賭

工具人希爾先發表現不俗打臉外界質疑聲浪。（Getty Images）

有些球迷和媒體質疑，為什麼聖徒總教練裴頓（Sean Payton）讓希爾（Taysom Hill）替代肋骨斷裂的布里斯（Drew Brees）先發？我認為這沒有什麼好吵的，因為不管是希爾還是溫斯頓（Jameis Winston）上，本質上都是一場賭局。

溫斯頓貴為2015年選秀狀元，去年繳出33達陣和30次被抄截讓人哭笑不得的數據。他的打球方式，若以名教頭比利契克（Bill Belichick）的理念來形容，應該說決定（decision）和準確（precision）皆不到位，過於魯莽粗暴。

而工具人希爾是很奇妙的存在，雖然自己有意成為布里斯的接班人，但球隊仍將他當工具人使用，衝球接球樣樣來，看不出有培養未來四分衛的意圖。

雖然名義上為四分衛，但進NFL 後希爾沒傳過幾球，理論上溫斯頓也許會是較佳的替補人選，甚至許多隊友也這麼認為。但我提出另一個看法，要是溫斯頓先發表現不如預期，可能導致聖徒隊內氣勢低落，陷入調度僵局；相較之下，希爾反倒是個較無包袱和期待的選擇，要是他真的不行，溫斯頓再上也無不妥。 當然，希爾在聖徒體系待得更久，絕對是關鍵影響要素之一。

當以結果論來看，聖徒贏了；希爾生涯首次以四分衛身份出賽，雖然沒有傳球達陣，甚至有一次掉球，但整體表現可圈可點，雖然對手是隼鷹，但傳球23傳18次完成，成功率高達78.3%，還有51碼和兩次衝球達陣。

我想最重要的，是他能與頭號接球員湯瑪斯（Michael Thomas）合作愉快；湯瑪斯的各種距離以及路徑，都能與希爾的傳球接上為進攻組頻頻推進。希爾快速判斷與傳球出手，也反映出他對聖徒戰術的熟悉。

他在口袋中腳步和反應沈穩，不時搭配具有突破力的跑陣，接球員遭嚴防的狀況也敢硬塞傳球。雖然沒有驚天動地的長傳，他別忘了曾與桑德斯（Emmanuel Sanders）完成過一次長傳，只不過因隊友犯規而不算。

總而言之，過去幾年傳球沒多少次的希爾，先發初登場算是合格了；他證明自己也是合格的NFL四分衛。雖然布里斯受傷需要點時間恢復，但希爾有機會幫助目前8勝2敗的聖徒，保住寶貴得以輪空的國聯第一種子席位，現在的他的重要性更加不可或缺。