NFL／感恩節對決…富勒最後15分鐘2達陣 德州人獵獅

德州人靠四分衛華森精準傳球取勝。（美聯社）

休士頓德州 人球迷應該感謝明星四分衛華森（Deshaun Watson）。即使他開機較慢，球迷開始喝倒采，但仍以自有實力提醒球迷他是足壇最出色的四分衛之一。

德州人隊在感恩節以41：25擊敗底特律獅隊，華森傳球318碼，完成4次達陣。傳球成功率達68%，平均每次12.7碼。

華森不是唯一的功臣。外接手富勒（Will Fuller）也居功厥偉，接獲6次傳球推進171碼，持球達陣2次。兩人全場攜手輾壓獅隊，尤其是在第4節。

富勒在比賽最後15分鐘2次接球達陣。第一次是來自華森的40碼遠傳；第二次則是透過妙傳，開球後跑鋒強森（Duke Johnson）回傳給華森，再從34碼外直傳富勒達陣。

在這場敗仗後，獅隊本季戰績降到4勝7負。在總教練派翠西亞（Matt Patricia）領軍下，全隊正在迅速邁向連續第3個輸球賽季，其職位岌岌可危；他執教的2個半球季取得13勝29負的戰績。

這場敗仗也是獅隊感恩節大戰連續第4年失利。該隊在2019年和2018年都輸給芝加哥 熊隊，在2017年輸給了明尼蘇達維京人隊。獅隊感恩節對決的最後一場勝利是在2016年，以16：13擊敗維京人隊。

另一場牛仔隊與華盛頓隊對決，雙方前三節打得難分難捨，華盛頓僅以20：16微幅領先。但第4節華盛頓打出高潮，並以強力防守完全封阻牛仔隊的進攻。終場以40：16取得勝利。

達拉斯牛仔隊在這場感恩節大賽中頻頻失誤，掉球、傳球失敗、進攻掉球遭反攻得分、關鍵違規，族繁不及備載。

華盛頓跑鋒吉布森（Antonio Gibson）推進115碼，3次達陣，如入無人之境。華盛頓現在以4勝在國聯東區排名第一。

本季東山再起的華盛頓四分衛史密斯（Alex Smith）在26次傳球中有19次成功，距離達149碼，自己還達陣1次。

而牛仔隊在對方球門前3度進攻都未能得分，甚至在關鍵進攻時出現離譜的戰術失誤，斷送分區冠軍的希望。