NFL／聖徒工具人希爾 先發四分衛獵隼鷹

工具人希爾擔任先發四分衛，幫助聖徒取得七連勝。（美聯社）

NFL 聖徒主場迎戰隼鷹一役，派上名義上為四分衛的工具人希爾（Taysom Hill）擔任先發四分衛，引發不少爭議；但他表現給力23次傳球成功18次，不僅沒被抄截，還更跑出51碼和兩次達陣，帶領聖徒24：9擊敗隼鷹豪取七連勝。

聖徒名人堂級四分衛布里斯（Drew Brees）肋骨多處斷裂無法出賽，教練團決定讓上場時間不算多，能接球和衝球的工具人希爾做為先發四分衛，引發不小聲浪。

據傳聖徒隊內部有不少隊友認為，應讓另一替補四分衛溫斯頓（Jameis Winston）先發。畢竟希爾生涯加上季後賽 ，四年的NFL生涯的傳球次數，僅僅只有20次。

不過本戰聖徒隊友以實力相挺，他與頭號接球員湯瑪斯（Michael Thomas）九次連線，完成中長距離傳球；湯瑪斯全場104碼，共有三位隊友完成長距離接球推進。 湯瑪斯賽後說：「我和他都有必須拿出好表現的壓力。」

雖然本戰傳球達陣沒能開張，但希爾展現絕佳體能，第三節達陣區前面臨第四檔進攻，自行衝球達陣；第四節他再補上一次10碼衝球達陣。

此外頭號跑鋒卡馬拉（Alvin Kamara）也貢獻一次衝球達陣；聖徒防守組一共送出八次擒殺，其中喬丹 （Cameron Jordan）就包辦三次。

希爾被問到被指派為先發四分衛後，面對的檢視和批評，他說：「我一點也不在乎那些聲音。」