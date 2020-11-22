美足專欄／威爾森失誤連連 MVP要飛了？

海鷹隊四分衛威爾森近幾周表現較不穩定，讓人提心吊膽。（美聯社）

海鷹四分衛威爾森（Russell Wilson）開季表現神勇，被譽為MVP的強力競爭者；但先前連兩周他卻生涯頭一次，連兩戰單場三次以上失誤，海鷹也吞下二連敗共七次失誤。大家都在問，威爾森到底怎麼了？

他本季前10戰13次失誤，已創下生涯最高紀錄，比菜鳥球季的11次還多。截至第10周他甚至是全NFL 在第三檔進攻時，失誤最多的四分衛。第九和第十周兩戰，他更各丟出兩次抄截。

來看看幾次重點失誤，第九周對上比爾一戰，海鷹遭攻下多達44分，威爾森兩抄截和兩次掉球則是本季失誤最多一役。首節末0：14落後，達陣區前4th&1的取分最後機會，面臨鋒線球員進逼，威爾森過於急躁地將球傳給在防守範圍內的賀萊斯特（Jacob Hollister）被抄走。

第四節20：24開局，後場3rd&25，他的傳球意圖糟看破手腳，比爾角衛懷特（Tre’Davious White）放掉原定防守目標協防抄截，這球不得不說守得精采，攻守轉換後再遭達陣。

公羊一戰，第二節10：17落後剩兩分多鐘2nd&5，他擲向達陣區角落的長傳判斷出現失誤，當下已有兩名球員意識到他的長傳，將傳球路線守住抄走。

第四節13：23落後的3rd&9，邊鋒跑一個「out」路徑，這球只能說防守球員威廉 斯（Darious Williams）硬拚速度贏了，提前將球攔下相當精采。

不過在第11周跑鋒海德（Carlos Hyde）回歸，全隊繳出本季第二多的165碼地面進攻，靠著防守限制穆雷（Kyler Murray）的跑陣至最季最少的15碼，威爾森表現合格，28：21搶下寶貴一勝。

總結來看，雖然不是每個被對手奪走球權的失誤，威爾森都得負上完全的責任；但就責任歸屬，他的確得扛下最多責任。他在兩戰中逆風球打得不好、過於急躁都是事實；海鷹的確非常需要跑陣掩護，但威爾森這兩戰確實沒展現他逆轉天王的血性。

雖然實力無庸置疑，但以目前表現來看，威爾森要拿下生涯首次MVP恐怕不太容易。他必須更加在逆境證明，自己能一肩扛起海鷹的驚奇價值，而非紅雀一戰多數時間領先的順風球。更何況海鷹本季其他場勝利對手強度不足，若給我MVP選票，可能是讓我選擇其他人選的原因。

但西雅圖 麻煩大了嗎？若進攻組完整歸隊，防守組仍是不穩定因素。