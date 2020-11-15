NFL／紅雀扮黑馬 鋼人有爭冠潛力

紅雀四分衛穆雷（右）傳球實力不俗，跑動功力更是了得。（路透）

NFL 球季即將進入第10周的賽程，例行賽超過一半，讓我們來回顧一下幾個觀戰重點。

紅雀不只是攪局者

本季初我認為紅雀只會是例行賽中的攪局者，但我承認不完全正確。讓我驚訝的不是穆雷（ Kyler Murray）高達68.1%的傳球成功率和接球員柯爾克（ Christian Kirk）的崛起，地面攻勢的「1-2-3 punch」更是可怕。

過去球賽中較被視為次要武器的四分衛跑陣，由穆雷的靈巧重新詮釋成為定番武器，543碼竟是全隊和全NFL四分衛最多，加入另外兩名跑鋒一同攻城掠地，全隊場均162.9碼聯盟第二；接下來他有機會挑戰傳球4000碼和跑陣1000碼的里程碑，日前擊敗同區強敵海鷹，目前紅雀擁有在季後賽 奪勝的能力。

鋼人Killer B's 2.0

鋼人打出隊史首次開季8勝0敗佳績，四分衛「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）與跑鋒康納（James Conner）和克雷普爾（Chase Claypool）彷彿讓人看到了年輕版的「Killer B's」；別忘了還有史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）也已接了超過800碼，攻勢富有層次。再輔以聯盟頂級的防守和擒殺實力，使鋼人有實力與酋長在季後賽決一死戰。

馬霍姆斯有望奪回MVP

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）身邊的接球夥伴不變，但配上更佳的判斷與戰術變化，以及眼神欺騙防守球員，酋長傳球攻勢依舊難擋。雖然酋長「意外」吞下一敗，但馬霍姆斯傳球達陣效率驚人已來到2687碼和25達陣僅僅有一次被抄截；傳球火力平均分散，共六人超過200碼。馬霍姆斯有機會再度問鼎單季50達陣和奪回MVP王座。

恐怖菜鳥未來踢館

電光人的賀伯特（Justin Herbert）與孟加拉虎的布洛（Joe Burrow）兩名四分衛，將足以定義未來。儘管在球隊戰績不佳的劣勢下，兩人仍展現無比的長傳膽試，傳球成功率已達67%以上。

兩人在口袋內的出手時間剛好皆是2.4秒，比馬霍姆斯的2.5秒更快；賀伯特與布洛擁有點名的高大四分衛身材，也不吝於跑動，皆超過百碼不輸頂尖前輩；「傳球命中目標」比率分別為77%與76%，僅小輸馬霍姆斯的77.7%，兩人未來指日可待。