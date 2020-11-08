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NFL／缺席2年…明星接球員布萊恩 進烏鴉正式名單

編譯林育正／綜合報導
前牛仔明星接球員布萊恩有機會缺席兩季後成功復出。（路透資料照片）
前牛仔明星接球員布萊恩有機會缺席兩季後成功復出。（路透資料照片）

剛過32歲生日，曾在2014球季接下16達陣並入選年度第一隊的前牛仔隊老牌接球員布萊恩（Dez Bryant），被烏鴉隊從練習組拉進正式出賽名單，有機會在缺席整整兩個球季後再度踏上球場。　

布萊恩10月27日才與烏鴉簽約進入練習組，11月7日就進入正式名單，有希望在8日烏鴉客場挑戰小馬一戰上場。生涯前8個球季都效力「美國隊」牛仔隊，留下7459碼73達陣的豐功偉業，三次入選明星賽，2014賽季接到16達陣勇冠全聯盟，更入選年度第一隊。

2017球季後遭牛仔釋出，2018賽季中才與聖徒簽約，但兩天就不幸在練習中遭逢阿基里斯腱撕裂，整季一場都沒打就宣告報銷。2019賽季他未與任何球隊簽約，也表示沒有退休的打算，反倒進行自主訓練為復出做準備。

布萊恩上一次正式出賽，已是2017年12月31日，至今已缺席長達1043天；他若上場，將成為2017年的葛登（Josh Gordon）之後，第二位整整缺席兩季，成功重返NFL賽場的明星接球員。

他推文表示：「我現在充滿自信和感恩，毫不在乎討厭我的人。」

美國 退休 NFL

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