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NFL專欄／傳球達陣王對決 看一場少一場

林育正
生涯560次傳球達陣史上第二多的聖徒四分衛布里斯，將率隊挑戰561次達陣的布雷迪（圖）領軍的海盜隊。（路透）
生涯560次傳球達陣史上第二多的聖徒四分衛布里斯，將率隊挑戰561次達陣的布雷迪（圖）領軍的海盜隊。（路透）

561：560，海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）的生涯達陣數在本季超越了聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）登上了史上第一的王座。兩人今晚將迎來本季第二次對決，又是「看一場少一場」，不容錯過的經典對決。

雖然本季首次交手海盜敗給聖徒，但說真的，脫離比利契克（Bill Belichick）無縫接軌亞里安斯（Bruce Arians）體系的布雷迪表現出乎我意料，但也證明了他的不論到哪裡，或隊友是誰都能打的「GOAT」價值。

當然海盜擁有接球員伊凡斯（Mike Evans）和邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）等頂尖武器，但布雷迪的到來，也拉抬了去年第六輪新秀米勒（Scotty Miller）的價值，幫助他截至第八周也有400碼2達陣的表現，MVP價值仍舊無庸置疑。

儘管已是GOAT等級，但我仍享受看布雷迪不變的追求卓越精神，特別是他在場上對著表現不到位的隊友怒吼的畫面。

深入數據來看，布雷迪不僅傳球成功率66.2%較上季提升超過5%，平均每次傳球成功，球飛行距離6.8碼也比前兩季進步；不論領先、平手還是落後，傳球成功率皆有65%以上，長傳身手仍在，不愧是「不老男神」。 

相較之下，這季布里斯的表現就讓人臆測是否有些下滑。雖然傳球成功率為聯盟最高73.1%，但傳球成功的飛行碼數僅5碼，讓人懷疑是否為老化跡象。當然，41歲的他「人到球到」的功力依舊，本季目前有11.5%的傳球為「Aggressive」，挑戰遭嚴防的目標，積極大膽程度排第六更勝布雷迪。

可惜聖徒頭號接球員湯瑪斯（Michael Thomas）本季因傷只出賽一場，間接導至他本季在達陣數上13：20落後布雷迪。 

再者，我更擔心開季前聖徒總教練裴頓（Sean Payton）「疑似」不小心說溜嘴，本季可能是布里斯的最後一季。另外，湯瑪斯在交易截止日前一度陷入交易傳聞，是否與球傳不合也讓人有些擔心。 

畢竟「史上第一傳球達陣王」的爭奪戰不僅決定歷史地位，也將是這個世代的重要指標和看點。 這是一場我希望不要這麼快結束，但不久後可能將吹響終場哨聲的對決。

不過就整體現況來看，我較看好布雷迪成為史上第一，但也希望布里斯帶來點驚喜。今晚，就讓我們好好享受吧！

生涯560次傳球達陣史上第二多的聖徒四分衛布里斯（圖），將率隊挑戰561次達陣的...
生涯560次傳球達陣史上第二多的聖徒四分衛布里斯（圖），將率隊挑戰561次達陣的布雷迪領軍的海盜隊。（路透）

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