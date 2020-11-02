NFL／傑克森2度被抄都丟分 烏鴉送鋼人7連勝

烏鴉四分衛傑克森（右）屢次出現失誤，讓鋼人帶走勝利。 （Getty Images）

NFL美聯北區鋼人和烏鴉雙強對決，烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）雖然傳出2達陣，但2次被傳球被抄截都造成失分；第四節鋼人接球員克雷普爾（Chase Claypool）接下超前分達陣，防守組再讓傑克森跑陣掉球，終場28：24奪勝拿下開季7連勝。

第一節傑克森的傳球，就被線衛史比爾蘭（Robert Spillane）抄截，並且回攻33碼帶回達陣區。但接下來烏鴉接球員柏伊金（Miles Boykin）和跑鋒愛德華茲（Gus Edwards）分別從空中和地面回敬達陣，老將踢球員塔克（Justin Tucker）也補上一腳，半場17：7反超。

但在第三節，傑克森傳球再次失準，這次落到線為海史密斯（Alex Highsmith）手中，鋼人下一波進攻則由邊鋒伊布隆（Eric Ebron）接球達陣。

烏鴉本戰雖然地面攻勢強大，跑鋒達賓斯（J.K Dobbins）貢獻113碼，全隊地面進攻265碼1達陣，但傑克森本場的兩次抄截，都造成球隊掉分。

兩隊接下來各互有1次達陣，烏鴉24：21領先進入第四節，「大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）找到跑向達陣區邊緣的克雷普爾完成超前達陣28：24。

接下來烏鴉兩次反撲，傑克森竟然在達陣區前掉球，下一波傳球也被毀掉，讓鋼人繼1978年後，隊史第二次開季7勝0敗。