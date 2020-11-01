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NCAA／密西根內戰 斯巴達人宰狼獾

編譯林育正／綜合報導
密西根州大四分衛隆巴蒂率隊拿下密西根內戰勝利。（路透）
密西根州大四分衛隆巴蒂率隊拿下密西根內戰勝利。（路透）

NCAA大十聯盟美式足球10月31日進行經典戲碼「密西根內戰」，「斯巴達人」密西根州大以27：24爆冷擊敗全國排名第13的「狼獾」密西根大學，奪下雙方自19世紀以來113次交手的第37場勝利。 

密西根大學在主場，迎戰新任教頭塔克（Mel Tucker）領軍的密西根州大。密西根州大四分衛隆巴蒂（Rocky Lombardi）雖然傳球成功率沒有特別出色，但沒有被抄截，繳出323碼3達陣，尤其與大一接球員懷特（Ricky White）多次沿著邊線成功完成長傳。

大學生涯第二戰，懷特8次接球推進多達196碼和1達陣，點燃密西根州大進攻火力。跑鋒海沃德（Connor Heyward）也接獲兩次短傳達陣。塔克談到懷特的優質表現說道：「我們一點也不意外。」

此役密西根大學沒有傳球達陣，但靠路面進攻進帳3達陣，雙方分數不斷拉鋸無法擴大；直到密西根州大第四節海沃德的13碼接球達陣，才拉開到差距最大的10分。

最終密西根州大以27：24險勝密西根大學，兩隊開季都為1勝1敗。塔克成為名教頭薩班（Nick Saban）之後，第一位上任後首次對上密西根大學，就奪下勝利的密西根州大教練。

兩軍自1898年開始交手多次，目前仍由密西根大學以71勝37敗5和占上風。

密西根州大接球員懷特貢獻196碼1達陣。（路透）
密西根州大接球員懷特貢獻196碼1達陣。（路透）

密西根州 足球

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