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NFL／泰坦最後1分鐘射門踢歪 鋼人6連勝

編譯林育正／綜合報導
「 大班」羅斯里斯伯格領軍鋼人拿下開季6連勝。（路透）
「 大班」羅斯里斯伯格領軍鋼人拿下開季6連勝。（路透）

匹茲堡鋼人作客田納西泰坦，兩支5勝0敗的勁旅正面交鋒；終場前一分多鐘，泰坦24：27落後，踢球員格斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）的射門踢歪錯失追平機會，終場就讓鋼人奪本季第六勝。 

鋼人四分衛「 大班」羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）首節火力全開14傳12次成功，開賽連續四波進攻都有得分進帳，包括兩次傳球達陣找到外接手強森（Diontae Johnson）。

鋼人雖然內線衛布希（Devin Bush）前十字韌帶受傷賽季報銷，但仍壓制泰坦明星跑鋒亨利（Derrick Henry），使他20次持球衝出85碼1達陣，未遭受大規模攻城掠地。 

大班全場傳出268碼2達陣和3抄截，所幸抄截後對手的反攻都守下，只有一次被踢球射門。鋼人跑鋒康納（James Conner）20次持球繳出82碼，接球員史密斯舒斯特（Juju Smith-Schuster）也挹注85碼。

四分衛坦奈希爾（Ryan Tannehill）全場表現穩健，220碼2達陣未被抄截，以布朗（AJ Brown）的153碼1達陣最佳。

泰坦從下半場從7：24的劣勢下急起直追一次射門成功和兩次達陣，反倒鋼人僅有一次射門。讀秒階段泰坦24：27落後，進入45碼的射程範圍內，踢球員格斯特科夫斯基大腳一踢卻踢歪，讓鋼人27：24帶走勝利，維持6勝0敗的戰績，成為美聯唯一不敗的球隊。

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