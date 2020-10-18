NFL／專殺布雷迪 福爾斯低調贏球

福爾斯堅持心無旁騖的一慣打法。（Getty Images）

前超級盃MVP福爾斯（Nick Foles）主導的熊隊比賽也許很僵持、不好看，但有他在，就絕對有勝利機會。

第五周他以熊隊先發四分衛身分，再次對決領軍坦帕灣海盜的「GOAT」布雷迪（Tom Brady）；他沒有驚天動地的長傳、球速和滑溜跑陣，但總能穩穩推進，成為史上唯四位對布雷迪拿下1勝以上，卻沒吞過敗仗的四分衛之一。

曾拿下單場七次達陣，並在超級盃擊敗布雷迪領軍的愛國者，勇奪MVP的福爾斯是我少數相當欣賞的球員之一。他曾經一度因生涯發展受挫萌生離開NFL 的念頭；但他對上帝的信仰虔誠，使他隨遇而安，思考正向且發言得體。

在場上面對敵方pass rusher的衝擊，他給人感覺會毫不眨眼將球傳出，並承受可能帶來傷害的重擊。他更像台機器般穩定執行戰術。他曾被隊友戲稱為「Big Dick Nick」，但我更想稱他為「Big Win Nick」。

在第三周對上獵鷹，我就看見他對執行戰術執著。落後劣勢下上場，有幾球就算對手防守到位，但只要有一絲空檔出現，也許成功機率僅有30%，他仍將球硬塞過去。儘管一次達陣被改判為接球不成功（incomplete），一次被改判為對手抄截，絲毫不影響他的心情。

他心無旁騖堅持一慣的打法，在第四傳出驚奇的三次達陣，幫助熊隊扭轉場中獵鷹超過95%的獲勝機率奪下逆轉勝，也為自己贏回先發地位。這也證明他信任，並有能力執行教練團的戰術獲取勝利。

雖然第四周對上小馬，熊隊地面僅提供28碼支援，八次犯規就賠上103碼，福爾斯表現也差強人意，輸掉本季首戰，但第五周與布雷迪的對決正好是討回顏面的機會。

雖然熊隊路面進攻不佳只提供35碼，但福爾斯如小叮噹般拿出各種招術，拿接球員站跑鋒位置短傳，各路線中距離空檔傳球，再配上與頭號接球員羅賓森（Allen Robinson）進行較長距離的傳球。

儘管最長一次推進只有25碼，但仍能緩步推進。全場只有葛理漢（Jimmy Graham）大秀單手接球唯一一次傳球達陣，海盜卻多次犯規和布雷迪算錯檔數，超級盃後的再次對決，讓福爾斯以20：19的1分差笑到了最後。