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NFL／多名球員疑染疫 愛國者、老鷹出賽未定

記者張大仁／綜合報導
愛國者四分衛紐頓。（美聯社）
愛國者四分衛紐頓。（美聯社）

隨著球團內部出現新冠篩檢陽性反應案例不斷增加，新英格蘭愛國者隊取消了另一場練習。

ESPN報導，愛國者隊因出現一例染疫病例，取消了16日的練習活動。該球團還有第二例也可能被確認為陽性。

在據傳病毒在球員間快速傳染後，愛國者隊上周取消了練習。四分衛紐頓（Cam Newton）被列入疫情觀察名單，錯過第4周比賽。而角衛吉爾莫（Stephon Gilmore）則在賽後幾天被列入相同名單。

鷹隊線鋒普賴爾。（美聯社）
鷹隊線鋒普賴爾。（美聯社）

他們在15日才剛恢復全面練習。截至15日，只剩下防守絆鋒考瓦特（Byron Cowart）仍保留在觀察名單上。

費城老鷹隊也將進攻線鋒普賴爾（Matt Pryor）列入觀察名單，但未多加解釋。不過ESPN報導，他接觸了呈陽性反應的染疫者。

ESPN報導，普賴爾目前尚未檢測出新冠陽性反應。普賴爾15日因病錯過練習，且因16日無法恢復練習，因此被排除18日出賽巴爾的摩烏鴉隊。布朗（Jamon Brown）有望取代普賴爾擔任右後衛。

普賴爾被列入觀察名單是在老鷹隊與烏鴉隊之戰兩天之前。ESPN報導，老鷹隊將「貫徹執行必要的安全協議」，其中可能包括接觸追踪，以確定普賴爾是否與其他球員過度接近。

NFL尚未就老鷹隊與烏鴉隊比賽能否正常進行發表聲明。在愛國者隊出現陽性測試反應後，新英格蘭愛國者隊和丹佛野馬隊的比賽是否如期進行也懸而未決。

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