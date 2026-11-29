亞帕運掌旗官劉瑋旂。圖／台灣輪椅人協會提供

AI摘要 文章摘要整理： 台灣輪椅人協會舉辦輪椅技巧障礙挑戰賽，邀請劉瑋旂與蔣友青等人參與體驗，藉由闖關活動推廣輪椅使用者處境與無障礙理念。

台灣輪椅人協會主辦的「2026台灣輪椅技巧障礙挑戰賽」今天在台北松山文創園區4號倉庫落幕。，屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會中華代表團開幕典禮掌旗官劉瑋旂首度挑戰，賽後他笑說：「有點緊張。現場氣氛蠻歡樂，能讓非輪椅使用者體驗我們的難處，也滿好的。」

活動從昨天開始進行，「直立人挑戰賽」開放給一般民眾親自操作輪椅闖關，鼓勵全民參與，台灣輪椅人協會理事長「椅人」何秉錡說：「障礙賽不只是速度與技術的較量，更具體呈現了輪椅人在日常生活中面對高低差、坡道與狹窄轉彎的真實處境。今年非常感謝日本與馬來西亞選手跨海交流，更感動許多理念相契的企業夥伴加入應援，讓社會看見障礙者的潛能與韌性。」

何秉錡也強調，除了透過賽事翻轉大眾對輪椅族群的刻板印象，協會今年更積極推動「無障礙資訊地圖」計畫，號召大眾與企業共同盤點城市裡的友善空間，期盼將賽道上的無障礙精神，真正落實到每個人日常走過的街道與角落。

劉瑋旂曾於2025年杜拜帕拉田徑大獎賽男子鐵餅F56級，擲出32公尺68摘下銀牌；本屆亞帕運在男子鐵餅F56級，他擲出31公尺60排名第10。亞帕運輪椅擊劍選手劉仕宸，許多輪椅籃球選手都來共襄盛舉。

劉瑋旂認為：「比賽滿好玩的，面對各種不同的障礙要怎麼去即時反應、處理，對我們來說還滿有趣的。」

蔣經國之孫蔣友青昨天體驗「直立人挑戰賽」，今天也以選手親友身份到場關心，他說：「一進來就可以感受到這邊的熱情跟愛，透過體驗，能發覺輪椅使用者的困難到底有多少，因此也顯示出『無障礙資訊地圖』的重要性，希望活動可以繼續進行、曝光。」

亞帕運輪椅擊劍選手劉仕宸。圖／台灣輪椅人協會提供