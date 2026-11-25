石川佳純2023年舉行退役記者會。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 日本前乒乓球名將石川佳純宣布結婚，感謝一路支持她的人，並期盼與丈夫互相扶持、打造充滿笑容的家庭，未來也將持續推廣體育。

日本前乒乓國家代表隊選手、奧運獎牌得主石川佳純25日透過社群媒體宣布結婚，表示已與交往一段時間的男友步入婚姻。她寫道，希望未來兩人無論遇到什麼情況，都能互相扶持，「建立充滿笑容的家庭」，並請外界溫暖守護。

石川佳純1993年出生於日本山口縣，她曾在2012年倫敦奧運獲得女子團體銀牌，2016年里約奧運拿下團體銅牌，2021年東京奧運再奪團體銀牌。東京奧運期間，她還擔任日本代表團副主將。

2023年5月，石川佳純宣布退役，之後轉任體育主播，持續在不同賽事現場介紹體育運動。

中國球迷對石川佳純不陌生，因為她是非常有名的「馬龍迷妹」。2014年東京世乒賽，記者問她最想和誰配跨國混雙，她幾乎沒猶豫就報出馬龍的名字。隊友平野早矢香也在綜藝爆料，說石川在隊裡老是念叨「馬龍好帥」。

現年33歲的石川佳純表示，與丈夫相處的日子裡，讓她決定今後的人生要與對方一同走下去。她坦言兩人仍有許多不足之處，但希望彼此支持，共同打造幸福家庭。

石川也向從小支持她的人表達感謝，表示今後將繼續努力，透過乒乓及其他運動，向大眾傳遞體育的魅力。