乒乓／「馬龍迷妹」石川佳純宣布結婚：想建立充滿笑容的家庭
日本前乒乓球名將石川佳純宣布結婚，感謝一路支持她的人，並期盼與丈夫互相扶持、打造充滿笑容的家庭，未來也將持續推廣體育。
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日本前乒乓球名將石川佳純宣布結婚，感謝一路支持她的人，並期盼與丈夫互相扶持、打造充滿笑容的家庭，未來也將持續推廣體育。
日本前乒乓國家代表隊選手、奧運獎牌得主石川佳純25日透過社群媒體宣布結婚，表示已與交往一段時間的男友步入婚姻。她寫道，希望未來兩人無論遇到什麼情況，都能互相扶持，「建立充滿笑容的家庭」，並請外界溫暖守護。
石川佳純1993年出生於日本山口縣，她曾在2012年倫敦奧運獲得女子團體銀牌，2016年里約奧運拿下團體銅牌，2021年東京奧運再奪團體銀牌。東京奧運期間，她還擔任日本代表團副主將。
2023年5月，石川佳純宣布退役，之後轉任體育主播，持續在不同賽事現場介紹體育運動。
中國球迷對石川佳純不陌生，因為她是非常有名的「馬龍迷妹」。2014年東京世乒賽，記者問她最想和誰配跨國混雙，她幾乎沒猶豫就報出馬龍的名字。隊友平野早矢香也在綜藝爆料，說石川在隊裡老是念叨「馬龍好帥」。
現年33歲的石川佳純表示，與丈夫相處的日子裡，讓她決定今後的人生要與對方一同走下去。她坦言兩人仍有許多不足之處，但希望彼此支持，共同打造幸福家庭。
石川也向從小支持她的人表達感謝，表示今後將繼續努力，透過乒乓及其他運動，向大眾傳遞體育的魅力。
石川佳純25日透過社群媒體公開婚訊，表示自己已和交往一段時間的男友步入婚姻，並請外界給予溫暖祝福與守護。 石川佳純希望夫妻未來無論遇到什麼情況，都能彼此扶持、共同面對，並一起建立一個充滿笑容、幸福安穩的家庭。 她2023年5月宣布退役，之後轉任體育主播。生涯曾在2012年、2016年與2021年奧運為日本拿下乒乓團體銀、銅、銀牌。
精華 FAQ
石川佳純25日透過社群媒體公開婚訊，表示自己已和交往一段時間的男友步入婚姻，並請外界給予溫暖祝福與守護。
石川佳純希望夫妻未來無論遇到什麼情況，都能彼此扶持、共同面對，並一起建立一個充滿笑容、幸福安穩的家庭。
她2023年5月宣布退役，之後轉任體育主播。生涯曾在2012年、2016年與2021年奧運為日本拿下乒乓團體銀、銅、銀牌。
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