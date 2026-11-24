前NFL球星湯姆布雷迪(左)2018年與當時的超模妻子吉賽兒邦臣(右)一同出席Met Gala。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： NFL傳奇四分衛布雷迪分享育兒心得，坦承自己常把球場上的教練思維帶回家，並表示會從錯誤中學習，努力成為更好的父親。

退休NFL傳奇四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）在球場上戰功彪炳，談起父親這個角色，卻坦言自己犯過不少錯。他形容，育兒就像擔任四分衛，即使傳球遭抄截，也要從失誤中學習，希望自己成為更稱職的爸爸。

現年49歲的布雷迪11月22日登上漢弗萊（Jake Humphrey）主持的Podcast節目「High Performance」，分享養育三名子女的心得。他與演員前女友布麗姬穆娜（Bridget Moynahan）育有19歲長子傑克，與超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）則育有16歲兒子班傑明及13歲女兒薇薇安。

布雷迪表示，這些年學到的重要一課，就是主動走進孩子的世界，了解他們重視什麼、追求什麼，以及心中的恐懼，而非只從自己的角度出發。

「什麼對你最重要？是什麼推動你？你在害怕什麼？」他說，自己會透過這些提問認識孩子，也提醒自己保持開放、真誠陪伴，努力理解年輕世代的想法。過去與年輕球員共事的經驗，也讓他對此有所體會。

漢弗萊聽後大讚，若布雷迪開設育兒Podcast，他一定會收聽。不過，布雷迪隨即坦言：「其實我犯過很多錯。」

「這就像當四分衛，我傳出過很多被抄截（interceptions）的球，但每一次都試著從中學習。」布雷迪說，希望現在的自己比初為人父時更稱職，也盼望10年後還能成為更好的父親。

談到培養孩子面對挫折的韌性（resilience），布雷迪表示，過去兩年尤其重視這件事，希望扮演孩子的人生導師，陪伴他們面對成長中該學的功課。不過，昔日在球場上帶領隊友的習慣，有時也會不自覺帶上餐桌。

布雷迪分享道，前幾天晚上他的兒子跟他說：「爸，有時候我們坐下來吃晚餐，本來只是很輕鬆的閒聊，結果你突然就變得很嚴肅。」他才承認，自己有時候內心那個「教練魂」又跑出來了。

布雷迪解釋，聽到孩子分享生活中的難題時，總會忍不住拿出自身經驗提供建議，希望幫助他們少走些冤枉路。

不過，這位五屆超級盃最有價值球員也提醒自己，陪伴孩子時要全心投入，避免急著批判。「我只是試著理解他們的想法，同時也希望讓他們多了解一點我的立場。」

前NFL球星湯姆布雷迪2024年9月16日出席公開活動照片。(路透)