凱恩左腳踝韌帶撕裂，預計將缺陣數月。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 剛奪金球獎的哈里凱恩在對科隆之戰左腳踝韌帶撕裂，預估休養約3個月，將錯過拜仁多場歐冠與英格蘭隊後續重要賽事。

2026年金球獎得主、英格蘭足球隊隊長哈里凱恩（Harry Kane）遭遇嚴重傷勢，拜仁慕尼黑證實，他在周五德甲對陣科隆的比賽中左腳踝韌帶撕裂，預計缺陣數月。拜仁體育總監艾貝爾（Max Eberl）預估，凱恩可能需要休養約3個月，恐錯過歐冠聯賽階段剩餘賽事，甚至影響明年2月淘汰賽的出賽機會。

凱恩在比賽上半場試圖接應隊友麥可奧利塞（Michael Olise）傳中時，科隆後衛喬爾施密德（Joel Schmied）搶先觸球，隨後在動作過程中撞上凱恩左腿，造成他受傷。

33歲的凱恩當場抱住小腿，痛苦倒地，稍後勉強站起來，但接下來幾分鐘幾乎無法參與比賽。他隨後向場邊示意，接受腳踝治療，最終在第20分鐘由湯姆比肖夫（Tom Bischof）替補上場，並在2名隊醫陪同下跛行離場。

拜仁賽後證實，經過檢查，凱恩確診韌帶撕裂，預計未來幾個月無法上場。

凱恩上個月才獲頒男子金球獎，成為拜仁45年來首位獲得這項殊榮的球員，也是25年來首位獲獎的英格蘭球員。

這次受傷也讓拜仁的歐洲賽事蒙上陰影。球隊在歐冠聯賽階段還有4場比賽，凱恩幾乎確定無法參加；若拜仁晉級，明年2月展開的淘汰賽也可能受到影響。英格蘭隊則希望他能及時康復，趕上明年3月底對挪威的歐洲國家聯賽8強賽。