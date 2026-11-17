葡萄牙福布斯進球後，興奮慶祝。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 22歲新星卡洛斯福布斯穿上葡萄牙7號球衣後首度進球，並在對威爾斯之戰攻入致勝球，助球隊3：2取勝，收下C羅退出國家隊後首勝並以分組第1晉級8強。

葡萄牙隊逐漸邁入沒有C羅（Cristiano Ronaldo）的新時代，22歲新星卡洛斯福布斯（Carlos Forbs）接下傳奇7號球衣後，首度為國家隊進球，並在11月17日歐洲國家聯賽對陣威爾斯的比賽中攻進致勝球，幫助葡萄牙以3：2獲勝，拿下C羅宣布退出國家隊後的首場勝利，也以分組第1名晉級明年3月的8強賽。

效力比利時布魯日俱樂部（Club Brugge）的福布斯，穿上曾由C羅長年使用的7號球衣，不過球衣號碼上特別加上一道橫線，向這位葡萄牙傳奇致敬。福布斯過去3次代表國家隊出賽，都是以替補身分登場，這次不僅首次進球，更成為球隊贏球功臣。

福布斯賽後難掩興奮表示：「這是一種特別的感覺，我永遠不會忘記今天。最重要的是我們成功贏球，我對此感到非常高興。」他透露，當時球隊需要進球穩定比賽局勢，沒想到最後由自己完成任務。

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對於穿上具有特殊意義的7號球衣，福布斯表示：「我知道這個號碼有特別的意義，但穿上它時，我並沒有感受到額外的壓力。」他也強調，未來必須繼續努力，不只要在國家隊表現，也要在俱樂部證明自己，讓教練願意持續徵召。

葡萄牙這場勝利也為近期動盪帶來正面訊號。球隊日前才以1：4不敵丹麥，這次則以小組6戰5勝的成績取得分組第1，將在明年3月的8強賽對陣其他小組第2名，抽籤預定於星期五舉行。

C羅在11月5日宣布退出葡萄牙國家隊，結束長達20多年的國際賽生涯。他以234次出場、146個進球，雙雙成為男子國際足球史上紀錄保持人。C羅最後一次代表葡萄牙出賽，是9月對威爾斯以1：0獲勝的比賽。

不過，C羅隨後與教練傑蘇斯（Jorge Jesus）發生摩擦，在對挪威之戰未獲上場機會後離開國家隊。如今福布斯接過7號球衣並攻進首顆國家隊進球，葡萄牙也在沒有C羅的情況下重新取得勝利，象徵球隊開始尋找新的進攻核心。