游泳小將李瀚。記者劉肇育／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 李瀚在達卡青年奧運替台灣泳壇拿下史上首面獎牌後，決定下學期轉自學強化英文與調整訓練節奏，積極朝美國升學與游泳發展邁進。

在今年達卡青年奧運為台灣泳壇摘下史上首面獎牌的小將李瀚，不僅在國際賽場展現驚人潛力，對於未來的游泳生涯也已規畫好藍圖，他目前就讀高二，透露從高一起便萌生到美求學並接受訓練的想法，為了替高中畢業後的旅美之路做好準備，決定從下學期開始轉為「自學」，預計花一年半的時間精進外語並調整作息，且目前已有多所美國大學與他展開聯繫。

回顧日前的青年奧運征途，李瀚坦言最大挑戰在於比賽環境。由於當地採取無遮蔽的露天泳池，在烈日曝曬下水溫高達30度，遠高於平時室內比賽約26度的標準，讓他游到後段容易感到身體發熱、體力流失，雖然成績未達個人最佳，但最終仍頂住壓力奪下銅牌，成為台灣青奧奪牌第一人。

他笑說，當下除了開心，最想做的就是趕快回家與家人分享這份榮耀，接下來也會把這次經驗轉化為養分，持續突破自我。

談到希望未來到美國的契機，李瀚表示，高一時便覺得美國的訓練設施與環境和台灣有所不同，希望能出國看看、尋求成績更上層樓的機會。恰好教練的朋友有孩子在美國就讀大學並練游泳，不僅分享許多當地經驗，也協助提供NCAA招募流程的相關資訊，讓他更堅定旅美目標。

為了順利銜接美國大學生活，李瀚將於下學期正式展開自學生活。他指出，自學不僅能擁有更彈性的休息與訓練調整空間，也能集中火力加強目前仍在努力中的英文能力，面對未來異鄉生活的種種未知與適應問題，李瀚保持樂觀態度直言，「現在能先學好的就先學好，到了那邊需要習慣的，過去再慢慢習慣就好。」