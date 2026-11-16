足球／亞馬爾轉發「辱華影片」刪文未道歉 引中國球迷怒火

西班牙球星亞馬爾。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙球星亞馬爾因在Instagram轉發帶有歧視亞裔與辱華字眼的影片挨轟，刪文後仍未道歉，讓中國球迷失望並牽動其在中國市場形象。

今年美加墨世界盃 足球賽一戰成名的西班牙19歲球星亞馬爾（Lamine Yamal），11月16日因轉發含有歧視亞裔及辱華內容的影片，引發中國球迷強烈不滿。亞馬爾在輿論發酵後刪除轉發內容，但至今未公開道歉。

身價高達2.2億歐元的亞馬爾在Instagram轉發的是一段經過二次創作的動畫影片，該片段嘲諷不懂亞洲文化的白人女性，但內容充斥模仿口音、刻意醜化亞裔，以及明確出現針對華人的種族歧視字眼「Ching Chong」。

影片曝光後迅速引發討論，亞馬爾隨後刪除轉發內容，但未能平息爭議。不少網友認為，刪除影片不等於認錯，更不能取代正式道歉。

亞馬爾擁有大量中國球迷，在中國市場也享有高度關注。中國國內品牌OPPO於2025年1月16日官宣亞馬爾為全球品牌大使，OPPO方面當時評價，亞馬爾代表專注當下、擁抱熱愛的年輕精神。

亞馬爾此次轉發爭議影片，讓部分原本支持他的球迷感到失望，尤其法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）事件才過不到一個月。

姆巴佩先前受訪時說，將他的面孔合成在「中國獨裁者」（指毛澤東）臉上的表情包最搞笑。多家中國企業紛紛終止與姆巴佩合作，官媒央視也叫停涉及姆巴佩所屬賽事播出，並下架姆巴佩相關廣告，逼得姆巴佩發表道歉聲明。

亞馬爾轉發的二創短片截圖。（取材自微博）