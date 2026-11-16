我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

足球／亞馬爾轉發「辱華影片」刪文未道歉 引中國球迷怒火

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙球星亞馬爾。（美聯社）
西班牙球星亞馬爾。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙球星亞馬爾因在Instagram轉發帶有歧視亞裔與辱華字眼的影片挨轟，刪文後仍未道歉，讓中國球迷失望並牽動其在中國市場形象。

今年美加墨世界盃足球賽一戰成名的西班牙19歲球星亞馬爾（Lamine Yamal），11月16日因轉發含有歧視亞裔及辱華內容的影片，引發中國球迷強烈不滿。亞馬爾在輿論發酵後刪除轉發內容，但至今未公開道歉。

身價高達2.2億歐元的亞馬爾在Instagram轉發的是一段經過二次創作的動畫影片，該片段嘲諷不懂亞洲文化的白人女性，但內容充斥模仿口音、刻意醜化亞裔，以及明確出現針對華人的種族歧視字眼「Ching Chong」。

影片曝光後迅速引發討論，亞馬爾隨後刪除轉發內容，但未能平息爭議。不少網友認為，刪除影片不等於認錯，更不能取代正式道歉。

亞馬爾擁有大量中國球迷，在中國市場也享有高度關注。中國國內品牌OPPO於2025年1月16日官宣亞馬爾為全球品牌大使，OPPO方面當時評價，亞馬爾代表專注當下、擁抱熱愛的年輕精神。

亞馬爾此次轉發爭議影片，讓部分原本支持他的球迷感到失望，尤其法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）事件才過不到一個月。

姆巴佩先前受訪時說，將他的面孔合成在「中國獨裁者」（指毛澤東）臉上的表情包最搞笑。多家中國企業紛紛終止與姆巴佩合作，官媒央視也叫停涉及姆巴佩所屬賽事播出，並下架姆巴佩相關廣告，逼得姆巴佩發表道歉聲明。

亞馬爾轉發的二創短片截圖。（取材自微博）
亞馬爾轉發的二創短片截圖。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在Instagram轉發一段經二次創作的動畫影片，內容包含模仿口音、醜化亞裔，還出現針對華人的種族歧視字眼，因此迅速引爆爭議。

  • 影片引發討論後，亞馬爾已刪除轉發內容，但截至目前仍未公開道歉。外界認為，刪文只能止血，無法取代正式承認錯誤。

  • 亞馬爾在中國擁有大量球迷，且OPPO今年1月才宣布他為全球品牌大使，如今卻捲入辱華爭議，讓原本支持他的粉絲感到失望。

世界盃

上一則

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

下一則

NBA／尼克克服末節13分落後 布朗森致勝三分射穿暴龍奪對戰14連勝

延伸閱讀

姆巴佩辱華風波讓球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：事情已告段落

姆巴佩辱華風波讓球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：事情已告段落
姆巴佩言論惹議 中國央視未轉播皇馬賽事

姆巴佩言論惹議 中國央視未轉播皇馬賽事
足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼

足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼
網球／WTA年終賽吞敗爆粗口 莎芭蓮卡道歉、稱因觀眾喝倒彩

網球／WTA年終賽吞敗爆粗口 莎芭蓮卡道歉、稱因觀眾喝倒彩

熱門新聞

華裔花式滑冰選手劉美賢。（美聯社）

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

2026-11-16 00:33
前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

2026-11-08 00:40
阿爾卡拉斯8日手捧冠軍獎盃慶祝。（路透）

網球／阿爾卡拉斯首奪巴黎大師賽冠軍：我終於打出水準

2026-11-08 20:01
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

2026-11-08 09:00
馬刺隊中鋒溫班亞瑪13日在比賽中跳投。（路透）

NBA／第一節就落後 格林怒推飛溫班亞瑪 勇士慘輸馬刺36分

2026-11-14 00:35
「希臘怪物」安戴托昆波攻下29分、14籃板。(路透)

NBA／湯普森7外線 希臘怪物攻29分 熱火賞國王主場5連敗

2026-11-09 02:10

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援