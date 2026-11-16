劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

華裔花式滑冰選手劉美賢。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔花滑名將劉美賢以勇士隊球衣亮相兒童選擇獎，拿下最受歡迎女性運動員後被綠色黏液淋身，梅西則獲男運動明星獎。

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）14日出席尼克兒童選擇獎（Nickelodeon Kids’Choice Awards）頒獎典禮，以金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的球衣亮相。她當晚獲頒「最受歡迎女性運動員」獎項，兩側噴出綠色黏液，讓她瞬間一身綠，這也是尼克兒童選擇獎最具代表性的環節之一。

21歲的劉美賢在洛杉磯出席14日舉行的頒獎典禮，特別穿上NBA金州勇士隊球衣，向自己最喜歡的球星柯瑞致敬：「我來自奧克蘭，這是勇士隊的球衣，柯瑞是我最喜歡的球員。」

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劉美賢與柯瑞之間也有一段互相支持的故事。今年2月，劉美賢在冬季奧運奪金後，柯瑞特別錄製影片向她道賀。柯瑞在影片中表示：「Alysa，恭喜你贏得金牌，不僅代表美國，也代表灣區和奧克蘭。我們都為你感到驕傲。你做到了！身為另一位金牌得主，我想告訴你，繼續做自己，繼續代表灣區，我們都很愛你。」

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）也在影片中向她祝賀，表示觀看她比賽的過程令人感動，整個灣區都為她感到驕傲，勇士隊上下也一直替她加油。

劉美賢今年年初在米蘭冬季奧運表現亮眼，先後拿下花式滑冰團體賽及女子單人滑金牌，成為雙金得主。奧運結束後，她決定暫時休賽一季，享受比賽以外的生活。

此外，今年尼克兒童選擇獎「最受歡迎男性運動明星」由阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）奪得，這位足球巨星即使在頂尖賽場征戰超過20年，人氣依然不受限於足球場，這次獲獎也再次展現他在體壇以外的廣泛影響力。