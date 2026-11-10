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足球／哈蘭德砸13萬美元買下挪威最貴古書 老爸：我們都很衝動

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挪威足球巨星哈蘭德。（路透）
挪威足球巨星哈蘭德。（路透）

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文章摘要整理：

哈蘭德與父親豪砸130萬挪威克朗買下珍稀維京古籍，刷新挪威書籍拍賣紀錄後捐贈家鄉圖書館，展現對故鄉與文化傳承的支持。

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）不僅在球場上表現出色，也以實際行動回饋家鄉。他與父親阿爾夫（Alf Inge Haaland）斥資130萬挪威克朗（約13.7萬美元），買下一本珍稀的1594年版維京王室歷史古籍，創下挪威史上最昂貴書籍拍賣紀錄，隨後將古籍捐贈給家鄉布呂訥（Bryne）的圖書館，供民眾永久參觀。

英國衛報報導，這本名為《Snorre Sturlasons Kongesagaer》（斯諾里．斯圖拉松王室傳奇）的古籍，是目前已知唯一由私人持有的1594年版本。哈蘭德父子去年12月宣布捐贈消息，讓當地圖書館人員又驚又喜。

哈蘭德的父親阿爾夫周一出席圖書館揭幕活動時，笑稱父子倆有時做事相當衝動，「有時候我和兒子都有點衝動。」他向現場學生介紹這本古籍，形容這是「1本很酷、充滿歷史的書」，還帶領孩子們敲鼓，高唱挪威足球隊標誌性的維京划船助威歌曲。

無法親自出席的哈蘭德則透過影片分享自己從小對維京人的興趣。他坦言自己並不是特別愛閱讀的人，但如今也會為年僅1歲的兒子讀很多書。

▲ 影片來源：x平台＠KanekoaTheGreat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這本古籍記載古諾斯維京時代及挪威中世紀國王的歷史，被許多挪威人視為國家認同的重要文獻。內容涵蓋國王、王后、農民及戰士的故事，最初透過口述流傳，直到13世紀中葉才由冰島作家斯諾里．斯圖拉松整理成文字。

現年26歲的哈蘭德今年夏天帶領挪威隊闖進美加墨世界盃8強，讓這座小鎮掀起哈蘭德熱潮，吸引挪威各地及海外球迷前往朝聖。

布呂訥市長安德烈亞斯．沃爾松德（Andreas Vollsund）也是哈蘭德昔日的老師。他表示，哈蘭德一直是家鄉的明星，但這次捐書及舉辦閱讀比賽的舉動更是「提升到另一個層次」，「我們現在看見埃爾林是多麼好的人，他沒有必要為家鄉做這些事，但他就是想這麼做。」

精華 FAQ

  • 他們購入的是《Snorre Sturlasons Kongesagaer》，也就是斯諾里．斯圖拉松王室傳奇的1594年版，屬於記載挪威維京與中世紀王室歷史的珍貴文獻。

  • 哈蘭德父子共斥資130萬挪威克朗，約13.7萬美元，買下這本古籍，並因此創下挪威史上最昂貴書籍的拍賣紀錄。

  • 他們沒有保留私藏，而是將古籍捐贈給家鄉布呂訥的圖書館，讓民眾能永久參觀，也藉此推動閱讀與地方文化認同。

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