41歲的C羅透過社群平台宣布從國家隊退役。(美聯社)

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）11月5日在個人社群發布影片，宣布退出葡萄牙國家隊，結束23年的國際賽生涯。41歲的他告別信開頭一句「到了該交還國家隊7號球衣的時候」，讓全球球迷感慨。C羅這次退隊不只是老將功成身退，從2026年美加墨世界盃 出局、與新任總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）爆發衝突、擅自離開集訓營，到遭禁賽30天，整個過程一波三折。

而葡萄牙隊進入「後C羅時代」首戰就踢出難堪紀錄，葡萄牙11月14日在歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）以1：4慘敗丹麥，不僅吞下隊史最慘主場敗仗，失望球迷更在比賽中高喊C羅名字，甚至有人提前離場。

11月14日，葡萄牙布拉加市政球場，向C羅致敬。(歐新社)

早就想走：世界盃止步16強就動念過

C羅其實不是第一次想走。葡萄牙在2026年美加墨世界盃16強遭西班牙淘汰後，外界就認為他的國際賽生涯快結束了。C羅事後也承認當時考慮過退出，但被人勸了下來，決定繼續踢。

不過，年紀還是現實問題。ESPN分析，41歲的C羅體能與防守貢獻都在下滑，在葡萄牙隊裡被不少人看成負擔，而不是助力。新教頭傑蘇斯上任後開始控制他的上場時間，雙方矛盾愈來愈深。ESPN認為傑蘇斯讓球隊開始「沒有C羅」並沒有錯，只是C羅花了太久才接受自己已不在巔峰。

2006年7月1日，葡萄牙隊在世界盃足球賽8強賽對陣英格蘭，21歲的C羅踢進致勝點球後，與葡萄牙隊友一同慶祝。（美聯社）

外界普遍猜測，退隊直接導火線是他與傑蘇斯衝突後遭禁賽30天。C羅選擇在葡萄牙公布新一期歐洲國家聯賽名單的前一天宣布不再接受徵召，也代表2028年歐洲國家盃不會再有他的身影。

C羅本人在告別信中沒有提到衝突。他說這不是容易的決定，有些事不能只靠理智，也要聽從內心，現在是把7號球衣交給下一代的時候了。

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最後稻草：跟葡萄牙新教頭意見不合

事情從9月底歐洲國家聯賽（歐洲各國國家隊每兩年一屆的聯賽型賽事）葡萄牙作客挪威的比賽開始。葡萄牙以2：1獲勝，但C羅坐了整場板凳，賽後沒有跟隊友一起向球迷致意，直接走回更衣室。

傑蘇斯賽後解釋，他原本打算視情況讓C羅踢30分鐘，但對比賽有不同判斷，所以沒換他上場。傑蘇斯也強調，任何球員都改變不了他的執教理念，「甚至總統也不行」。

9月30日傑蘇斯開完記者會後不久，C羅就在與葡萄牙足協主席談話後離開集訓營，並發文表示日後會向葡萄牙人說明原因。風波立刻延燒，葡萄牙國家隊官方Instagram不到24小時就從2490萬追蹤者掉到2380萬，少了超過100萬人。少了C羅的葡萄牙隔天仍以4：2擊敗丹麥，他的7號球衣由雷奧（Rafael Leão）穿上。

11月14日，葡萄牙國家隊總教練傑蘇斯在對陣丹麥隊的歐洲國家聯賽足球賽中。（美聯社）

之後C羅指控傑蘇斯兩度違背承諾，傑蘇斯則否認兩人有過任何協議。C羅也為沒向球迷致意、擅自離隊道歉，並表示服完處分後隨時願意回歸。足協主席同樣希望他能重返國家隊。

10月19日，葡萄牙足協紀律委員會認定指控成立，判C羅禁賽30天、罰款255歐元（約286美元），他也缺席11月14日對丹麥的比賽。

但以C羅約2.08億歐元的年收入，這筆罰款大約只等於他39秒的收入，象徵意義遠大於懲罰。

原本雙方看似還有轉圜空間，最後C羅選擇直接告別。ESPN形容，這段輝煌的國際賽生涯以如此混亂的方式結束，確實令人遺憾。

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18歲出道：C羅23年國家隊輝煌數據

2016年歐洲國家盃決賽，C羅開賽不久就因傷退場，卻一直在場邊指揮隊友，成為經典畫面。ESPN也指出，C羅2003年出道前，葡萄牙史上只打進過3次世界盃、3次歐洲國家盃；他效力期間，葡萄牙從沒缺席過這兩項大賽。

C羅的進球紀錄短期內也很難被追上。目前仍在國家隊踢球的球員中，比利時盧卡庫（Romelu Lukaku）94球、波蘭萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）92球、英格蘭凱恩（Harry Kane）91球，都還差一大截。

沒了王牌：葡萄牙主場首戰吃敗仗

沒有了傳奇隊長，葡萄牙在C羅退出國家隊後的首場比賽出師不利，歐國聯11月14日的小組賽，葡萄牙1：4輸給丹麥，遭主場球迷報以噓聲。

這場敗仗是葡萄牙隊史105年，正式競賽最慘重的主場失利。值得一提的是，C羅代表國家隊出賽234場，從未遭遇如此慘重的主場敗仗。

這場比賽，葡萄牙全員穿上印有「Ronaldo 7」的球衣，看台也掛有C羅相關旗幟，場邊大螢幕則播放向退役隊長致謝的畫面。

11月14日，葡萄牙隊身穿印有C羅名字及7號背號的球衣，向傳奇球星致敬。(歐新社)

葡萄牙總教練傑蘇斯賽後被問到球隊是否懷念C羅時，反問：「從什麼角度懷念他？他已經不在這裡了，為什麼要懷念？」他接著表示：「如果是為了陪我聊天，他倒是很適合，但他已經不踢球了，人也不在這裡，而且他已經決定自己的未來。」

不過，傑蘇斯也承認，球迷不會忘記C羅的貢獻。他說：「這跟其他事情沒有關係，大家想念他是很正常的。C羅為國家隊效力23年所取得的成就，沒有人會忘記，這是無法迴避的事。」

至於C羅是否可能改變決定、重新披上葡萄牙球衣，傑蘇斯態度強硬，直接表示：「沒有回頭路。」

宿敵也退：再無梅羅GOAT之爭了

C羅是繼梅西之後，今年第二位告別國家隊的足壇巨星。

39歲的梅西8月底在Instagram貼出手寫信宣布退出阿根廷國家隊。梅西2005年完成阿根廷首秀，並在今年10月對貝寧的告別戰後，將國家隊紀錄定格在208場、126球。

他效力阿根廷隊期間奪得2022年世界盃、2021年和2024年美洲盃，以及2022年歐美盃冠軍；2026年世界盃個人攻進8球，率阿根廷連續兩屆打進決賽，最後以0：1輸給西班牙。

梅西2022年在卡達率阿根廷封王，讓沒能帶葡萄牙捧起大力神盃，成為C羅生涯最大的遺憾。

兩人的告別方式也形成對比：梅西在主場打完告別戰，C羅則因與教頭衝突，最後以一支社群影片告別。

梅西與C羅國家隊數據合計達到442場272球，兩人均參加過六屆世界盃，也分別保持阿根廷和葡萄牙隊史出場、進球紀錄。隨著兩人雙雙退出國家隊，葡萄牙和阿根廷都將進入沒有這位長期核心的階段。

C羅2014年獲頒金球獎。（路透）

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