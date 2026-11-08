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桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒不敵張本智和止步4強

中央社台北8日電
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林昀儒。(中新社資料照)
林昀儒。(中新社資料照)

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文章摘要整理：

林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強與張本智和激戰7局，最終仍以3比4落敗止步4強，但世界排名有望追平生涯最佳第5。

WTT法蘭克福冠軍賽今天進行男單4強賽，台灣好手林昀儒面對宿敵張本智和拚戰了62分鐘，仍以9比11、10比12、11比8、11比7、6比11、11比9、8比11落敗無緣決賽。

世界桌球職業大聯盟（WTT）男單排名第6的林昀儒，賽前與世界第3的張本智和交手多達15次，儘管林昀儒以5勝10敗居下風，但最近4次2人交手，則是各取2勝。

首局開打，張本智和就取得4比0的領先，隨後林昀儒展開反撲，一度追到8比10差距，沒想到此時張本智和提前喊暫停，最後也讓他如願先收下首局。

第2局，張本智和持續強攻，兩度以7比4、9比7領先，儘管林昀儒追成10比10平手，但接著張本智和連續2次主動進攻拿分，順利連下2局。

林昀儒在第3局前段以3比5落後時也喊了暫停，回來後追到8比8平手，接著連續2球反手快帶搶下局末點後，順利追回1局。

第4局，林昀儒同樣先以3比5落後，但隨後幾次快節奏的中遠台相持球都得利，讓他連得7分取得局末點後又拿下，雙方戰成平手。

張本智和在第5局4比3領先時，拉出一波5比1攻勢奠定勝基，也率先聽牌；不過林昀儒在第6局依舊沒有放棄，開局打出8比2的大幅領先，儘管一度被追到1分差，最後仍有驚無險收下此局。

來到決勝的關鍵第7局，雙方戰成7比7平手，林昀儒先是一次接發球失誤，接著又一次正手回球出界，讓張本智和趁勢連得3分，取得10比7的3個賽末點。

雖然林昀儒努力追回1球，但接著張本智和在接發球時做好準備，直接反手搏殺，讓林昀儒來不及反應，只能看著對手獲勝。

林昀儒曾在2023年的法蘭克福冠軍賽奪冠，當時他從8強起連續解決張本智和、王楚欽、馬龍等世界名將登上頒獎台最高峰，2024年止步4強、去年則是16強敗北。

儘管林昀儒沒能搶下決賽門票，但打進4強的他，下週最新世界排名可望追平生涯最高的第5名。

精華 FAQ

  • 林昀儒與張本智和鏖戰62分鐘，最終以9比11、10比12、11比8、11比7、6比11、11比9、8比11落敗，無緣晉級法蘭克福冠軍賽男單決賽。

  • 林昀儒在第3局與第4局都先落後，先靠暫停調整與反手快帶追回1局，再在第4局以連得7分拿下局末點，將比數扳成2比2平手。

  • 林昀儒雖然未能打進決賽，但他在本屆賽事打進4強，延續近期好表現；下週最新世界排名也有機會追平生涯最高的第5名。

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