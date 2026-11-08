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足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

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梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

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文章摘要整理：

梅西在2026年MLS例行賽攻進26球，連續2年拿下金靴獎，創下聯盟史上首見紀錄，並以43次直接參與進球持續展現統治力。

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）再創美國職業足球大聯盟（MLS）歷史！效力邁阿密國際（Inter Miami）的梅西，2026年例行賽以26個進球排名全聯盟第一，連續2年奪得金靴獎，成為MLS史上第一人。

ESPN報導，39歲的梅西本季出賽31場，其中29場先發，攻進26球，另外送出17次助攻，總計直接參與43個進球，同樣高居聯盟第一。他也是MLS史上第6位曾在不同賽季成為聯盟進球王的球員。

梅西在例行賽最後一戰未能再增加進球數，邁阿密國際最終遭夏洛特FC（Charlotte FC）追平，以3比3握手言和。不過，梅西仍以26球穩居射手榜首位。

邁阿密國際2025年例行賽期間，梅西僅出賽28場便攻進29球，擊敗分別攻進24球的布安加（Denis Bouanga）及瑟里奇，首度拿下金靴獎。他當年還以19次助攻成為聯盟助攻王，並獲選2025年MLS年度最有價值球員（MVP）。

梅西目前也被看好有機會再次角逐2026年MVP。如果成功獲獎，他將成為MLS史上首位3度奪得年度MVP的球員。他曾在2024年加盟邁阿密後的首個完整賽季獲得這項殊榮。

邁阿密教練岡薩雷斯（Cristian "Kily" González）日前談到梅西時表示：「他是所有人之中最出色的。談到對隊友的尊重，其他人都無法與他相比。」

他也說：「以梅西現在的年紀，以及他仍然能做到的事情，在我看來，他值得獲得MVP，甚至是金球獎。我希望他能夠實現這個目標。」

邁阿密國際例行賽以60分排名東區第2，確定取得季後賽資格，也連續第4年獲得中北美洲及加勒比海足球冠軍盃參賽資格。

精華 FAQ

  • 因為他在2026年例行賽攻進26球，連續2年拿下金靴獎，成為MLS史上首位連續兩季稱霸射手榜的球員，刷新聯盟紀錄。

  • 他本季出賽31場、29場先發，除了26球之外還送出17次助攻，合計直接參與43個進球，無論進球或助攻都高居聯盟第一。

  • 邁阿密國際已確定進入季後賽，也取得下屆中北美洲及加勒比海冠軍盃資格；梅西則被看好再爭2026年MVP，若成功將成史上首位3度獲獎者。

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