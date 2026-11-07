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C羅3度拒接電話 葡萄牙教練否認逼退國家隊：我事先不知情

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葡萄牙足協6日向葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）致敬。（...
葡萄牙足協6日向葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）致敬。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

C羅透過Instagram宣布退出葡萄牙國家隊，主帥傑蘇斯稱毫不知情，雙方先前因先發與離隊問題已有嫌隙，足協則公開向他致敬。

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）宣布退出國家隊，結束23年國際賽生涯，與他有嫌隙的葡萄牙國家隊主帥傑蘇斯（Jorge Jesus）透露，自己事前完全不知情。據悉，C羅在宣布退休前，曾三度無視傑蘇斯的電話。

BBC報導，現年41歲的C羅透過Instagram影片宣布退出國家隊，時間正好是傑蘇斯原定公布本月歐洲國家聯賽名單的前一天。

傑蘇斯隔天出席記者會時表示，C羅沒有事先通知他退休的決定。「我是跟大家同時知道的，在那之前，我完全不知道這件事。」他指出，C羅當時仍持續出賽、進球，是自己徵召名單上的球員之一。

今年9月，C羅得知自己不會在4天後對陣丹麥的歐洲國家聯賽比賽中先發，隨後提前離開國家隊集訓營。C羅事後表示，傑蘇斯「食言了」，但也承認自己提前離隊應該受到處罰，當時更強調自己並沒有退出國家隊的打算。

記者會上，媒體持續追問兩人之間的爭議，傑蘇斯明顯顯得不耐煩。他強調：「我的所有決定都是以球隊為出發點。身為教練，我始終捍衛對球隊最有利的事情，我對自己的決定問心無愧。」

傑蘇斯表示，C羅宣布退休後，自己尚未與他聯繫。葡萄牙足球總會主席佩德羅普羅恩薩（Pedro Proenca）則承諾，將以最高敬意向這位前皇家馬德里及曼聯球星致敬。

普羅恩薩表示：「無論給予多少致敬，都不足以感謝他為葡萄牙足球及國家所做的一切。」他並說，紀念C羅最好的方式，就是延續他永無止境的企圖心、永遠以勝利為目標，以及從不害怕成為世界第一的精神。

他最後向C羅致謝：「隊長，感謝你所做的一切。這裡永遠是你的家。」

精華 FAQ

  • 他透過Instagram影片宣布退出葡萄牙國家隊，正式結束長達23年的國際賽生涯。這項決定讓外界震驚，也象徵他在國家隊舞台上告一段落。

  • 傑蘇斯表示自己是在和大家同時知道消息，事前完全不知情，也沒有收到C羅的提前通知。他強調所有決定都以球隊利益為優先，對自身選擇問心無愧。

  • 爭議源於9月時C羅得知自己不會在對丹麥一役先發，隨後提前離隊，還指控傑蘇斯食言。葡萄牙足協主席則承諾以最高敬意致謝，稱葡萄牙永遠是他的家。

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