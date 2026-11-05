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足球／C羅高歌離席 花23年率葡萄牙登上歐洲之巔

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C羅宣布退出葡萄牙國家隊。（美聯社）
C羅宣布退出葡萄牙國家隊。（美聯社）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）宣布退出國家隊，長達23年的國際賽生涯正式落幕。ESPN撰文分析，C羅職業生涯後期因不願接受年齡增長、拒絕讓出主力位置，最終在嘲諷與爭議中告別葡萄牙隊。不過，回顧2004年至2018年的巔峰歲月，C羅曾是世界足壇最具統治力的球員之一，帶領葡萄牙登上歐洲之巔，其歷史地位不應被最後幾年的表現掩蓋。

文章指出，如今的C羅，在葡萄牙隊已被不少人視為球隊負擔，而非助力。他在2026年美加墨世界盃已41歲，體能與防守貢獻下滑，反而影響球隊整體表現。葡萄牙新任主帥傑蘇斯（Jorge Jesus）接手後，開始控制C羅的上場時間，雙方矛盾逐漸升高。

上月歐洲國家聯賽期間，傑蘇斯調整C羅的出場時間，C羅不滿安排，甚至搭乘私人飛機離開國家隊集訓營抗議，最終遭處以停賽30天及象徵性罰款。巧合的是，傑蘇斯原定在C羅宣布退出國家隊翌日，公布最新一期球員名單。

ESPN認為，C羅這段輝煌國際賽生涯以如此混亂的方式結束，確實令人遺憾。他曾帶領葡萄牙奪得2016年歐洲國家盃冠軍，決賽對陣法國時，他開賽不久便因傷退場，卻仍在場邊不斷指揮隊友，成為經典畫面。

數據方面，C羅以146個國際賽進球高居歷史第一，國際賽出場234次同樣創下紀錄。宿敵梅西（Lionel Messi）上月退出阿根廷國家隊時，以126球排名第二，累積出場208次。

目前仍活躍國家隊的球員中，比利時盧卡庫（Romelu Lukaku）以94球居次，波蘭萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）92球，英格蘭凱恩（Harry Kane）91球，距離C羅紀錄仍有一段差距。

文章指出，2004年至2018年間的C羅，擁有驚人的速度、爆發力、力量與彈跳能力，快速踩單車過人令防守球員難以招架，頭球能力更能在看似不可能的高度與距離完成破門。他也是當時世界頂尖的自由球專家，2018年俄羅斯世界盃對西班牙一役，他在3比3平局中攻入自由球，充分展現個人實力。

ESPN分析，假如C羅效力法國、西班牙或德國等傳統足球強國，或許早已贏得世界盃及更多歐洲國家盃冠軍，但他對葡萄牙足球的貢獻同樣不可忽視。

C羅2003年首次代表葡萄牙出賽前，葡萄牙歷史上僅3度晉級世界盃及3度打進歐洲國家盃；他效力期間，葡萄牙從未缺席這兩項大賽，各取得6次參賽資格，並在2016年首度奪得歐洲國家盃冠軍。

如今葡萄牙人才濟濟，球隊不再需要2020年代的C羅。

文章最後指出，傑蘇斯選擇讓葡萄牙隊開始沒有C羅並沒有錯，只是C羅花了太長時間才接受自己早已不在巔峰的事實。

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