足球／C羅宣布退出葡萄牙國家隊：該交還7號球衣了

葡萄牙足球巨星C羅 （Cristiano Ronaldo）宣布退出國家隊，結束長達23年的國際賽生涯。41歲的他透過Instagram影片，為自己的國家隊生涯畫下句點。C羅自2003年首次代表葡萄牙出賽，累計234場攻入146球，不僅是男子國際足球史上進球最多的球員，也是出賽次數最多的球員。

C羅在國家隊期間創下多項紀錄，曾於2016年率領葡萄牙奪得歐洲國家盃冠軍，並在2019年帶隊贏得歐洲國家聯賽冠軍。他先後代表葡萄牙參加5屆世界盃 及6屆歐洲國家盃，長達20多年的國際賽生涯，讓他成為葡萄牙國家隊的重要象徵。

葡萄牙在2026年世界盃遭淘汰後，外界一度認為C羅的國際賽生涯即將告終。C羅事後也透露，自己曾考慮退出國家隊，但當時在他人勸說下決定繼續征戰。

效力沙烏地阿拉伯球隊艾納斯（Al Nassr）的C羅，近期與葡萄牙隊也曾出現波折。今年9月，葡萄牙在歐洲國家聯賽擊敗挪威期間，C羅因未獲安排上場，與總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）公開出現意見分歧。

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儘管C羅此前曾強調自己仍願意接受國家隊徵召，但這次透過Instagram發布的影片，正式確認他決定結束國際賽生涯。

C羅退役後，葡萄牙國家隊將失去效力多年的隊長及隊史進球紀錄保持者。

這不是一個容易的決定。有些決定，光靠理智做不了，也要聽從自己的內心。這段始於2003年8月、永遠改變了我人生的旅程，走到了終點。

回想在國家隊經歷的一切，浮現在我眼前的，有比賽、進球、紀錄和獎杯，更有一個個鮮活的人。我看見那些生活在海外的葡萄牙人，在90分鐘里感覺離家鄉近了一點。我看見數百萬素未謀面的葡萄牙同胞，他們卻成了我生命的一部分。說到底，足球遠遠超出了一場比賽。足球的核心是人。

在國家隊的這些年裡，我一直逼著自己突破極限。我想贏，想變得更好，想創造歷史。我總是對自己提出最高的要求，總想做得更多，也始終相信我們能走得更遠。我為這件球衣付出了自己的一切。

有過完美的下午和夜晚，有過我永遠不會忘記的勝利，也有些失利，如今回想起來依然令人心痛。我犯過錯，也經歷過痛苦。有些時候，我沒能給葡萄牙人民帶來他們如此渴望的東西。但我從未放棄。最重要的是，能代表葡萄牙，我一直深感自豪。

這些年，我明白了幾件很簡單的事。進球會被淡忘，獎杯最終會被擺進博物館，紀錄終有一天會被打破。但時間永遠抹不去我們在人們心里留下的位置。

如果我曾給你們帶來快樂，如果我的某個進球曾讓你們擁抱身邊的人、忘掉一件煩心事，或是為自己的國家感到驕傲，那這一切就都值得。身為葡萄牙人，這也是我們共同的經歷。我們一起承受痛苦，一起重新站起來，再一次選擇相信。

葡萄牙永遠需要敢於做夢的年輕人，需要永不放棄的球員，也需要一代又一代相信自己能走到前人從未到過的地方的人。一個不斷湧現新英雄的國家，始終心懷信念。

我想對隊友們特別說幾句。謝謝你們的每一次奔跑、每一次擁抱、每一次爭論，也謝謝你們陪我度過踏上球場前每一刻的沈默。謝謝我們一起慶祝過的每一場勝利，也謝謝讓我們變得更強的每一場失利。我有幸當過你們的隊長，但沒有哪位隊長能獨自走完這段路。你們永遠是我故事的一部分。

也謝謝所有教練、管理人員、隊醫、理療師、球衣裝備管理員、工作人員，以及這些年來與我並肩工作的每一個人。你們中的許多人從未出現在照片裡，但如果沒有你們，那些照片一張也不會有。

謝謝我的家人，和我一起追逐這個夢想。謝謝你們理解我的缺席、那些犧牲，也謝謝你們理解，有些時候，國家隊不得不占去我生命里本也屬於你們的一部分。我能走到今天，是因為我們始終牽著手一起走。

還有葡萄牙的同胞們，無論你們身在世界何處，最後我還有一件事想告訴你們。有一個畫面，我會永遠記得。國歌響起時，我環顧四周，看見我的隊友，看見看台，看見孩子、母親、父親和祖輩，也看見那些只為來到現場而不遠千里趕來的葡萄牙人。

那幾分鐘裡，我們之間的一切差異都消失了。沒有俱樂部之分，沒有顏色之別，也不分職業和觀點。那一刻，我們只為同一個名字熱血沸騰。葡萄牙。這份感受，我會銘記一生。

今天，我在國家隊的球場征程結束了。我昂首離開，為自己走過的路感到自豪，也知道自己已經為葡萄牙付出了一切。我永遠是你們中的一員。我還會為葡萄牙揪心、為葡萄牙吶喊，用一聲Siuuuuu！慶祝葡萄牙的每一場勝利。

我用一生努力成為世界上最好的球員。今天我明白，自己最大的勝利，是有幸代表這個世界上最好的國家。

謝謝你們陪我走過這23年，謝謝你們相信我，也謝謝你們讓我實現了那個夢想。它始於馬德拉島，那時我還只是個追著足球跑的小男孩。

7號球衣會留下，曾經穿上它的那份驕傲，將永遠屬於我。葡萄牙也永遠是我的一部分。