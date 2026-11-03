足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼

11月3日，馬德里競技對拜仁慕尼黑的賽事開賽前，場內大螢幕致敬已故特內里費前鋒德米格爾。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙第2級足球聯賽發生致命碰撞，特內里費前鋒德米格爾在比賽中遭門將撞擊胸部後心臟驟停身亡，警方已介入調查，各界球隊與球星也發聲哀悼。

西班牙第2級足球聯賽發生死亡事故，特內里費前鋒德米格爾（Jesús de Miguel）在比賽中與對方門將發生激烈碰撞，送醫後因心臟驟停不治，享年30歲。西班牙警方已就事件展開調查，釐清是否涉及過失致死，但檢察官認為，由於碰撞發生在正常比賽過程中，刑事追訴的可能性不高。

美聯社報導，事故發生於當地時間2日，特內里費對上FC安道爾的比賽進入傷停補時階段，德米格爾在中場附近爭搶長傳球，安道爾門將奧沃諾（Jesús Owono）從對面高速衝出禁區，試圖解圍時撞上德米格爾胸部。奧沃諾隨即被裁判直接出示紅牌。

德米格爾遭撞後先是雙膝跪地，雙手緊抱軀幹數秒，隨後仰倒在地，雙臂垂落。奧沃諾原本已準備離場，見狀又轉身與其他球員一同上前查看。德米格爾隨後被送往醫院，但仍因心臟驟停身亡。當時雙方以2：2戰平，賽事也因此中止。

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西班牙國家警察3日證實已展開調查。依照西班牙法律，非自然原因造成的死亡，包括意外事故，都須接受司法調查。聖克魯斯－德特內里費首席檢察官桑切斯－豪雷吉（José Luis Sánchez-Jáuregui）向西班牙通訊社EFE表示，事故發生於比賽進行期間，因此不太可能進一步提出刑事指控。

特內里費俱樂部發表聲明表示「心碎」，稱沒有任何言語能夠安慰家屬，也無法減輕這份悲痛。俱樂部最大股東加西亞（Rayco García）表示，依照家屬意願，德米格爾遺體將運回托雷多省納瓦埃爾莫薩，隊友及俱樂部代表也會到場送別。球隊並計畫於本周六在主場舉行悼念活動。

德米格爾出生於馬德里，2015年展開職業生涯，曾效力西班牙多支低級別球隊，2025年加盟特內里費。當地媒體並未報導他生前有既存健康問題，確切死因尚未公布。他身後留下妻子及女兒。

事故消息傳出後，西班牙足球界及歐洲多支球隊紛紛致哀。巴塞隆納、馬德里競技及比利亞雷阿爾在歐冠賽事開賽前取消慣例播放的賽事主題曲，多座球場也舉行默哀儀式。皇家馬德里球員在訓練期間默哀1分鐘，姆巴佩在社群平台寫道：「非常悲傷，無話可說。」阿根廷球星梅西也表示：「沒有言語可以形容，向他的家人及朋友致上慰問，並送上力量。」