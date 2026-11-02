足球／貝林漢脫了 拍CK內褲廣告好身材藏不住 讓人想起貝克漢

貝林漢首度為美國品牌Calvin Klein拍攝內衣廣告。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 貝林漢首度跨界拍攝Calvin Klein內衣廣告，憑健壯身材引發話題，也因皇馬50球里程碑與貝克漢的經典形象相互聯想。

英格蘭足球明星、皇馬中場貝林漢（Jude Bellingham）跨界時尚圈，首度為美國品牌Calvin Klein拍攝內衣廣告，僅穿品牌招牌Icon Cotton Stretch系列白色內褲入鏡，展現健壯身材。英國太陽報形容，他在廣告中的造型令人聯想到曾為內衣品牌拍攝廣告的大衛貝克漢（David Beckham）。

現年23歲的貝林漢在馬德里完成拍攝，廣告於11月2日曝光。他表示，很享受這次合作，尤其喜歡「內在的經典」這個概念，認為自信始於對自己的舒適與認同，「Calvin Klein是非常經典的品牌，因此能以自己的方式呈現這個理念，讓我感到很棒。」

貝林漢不只在鏡頭前吸引目光，球場表現同樣亮眼。他在皇馬日前對陣Racing Santander的比賽中攻入個人效力球隊的第50球，僅花154場比賽便達成，超越法國名將席丹（Zinedine Zidane）效力皇馬時227場攻入49球的紀錄。

貝林漢自以約1.15億英鎊轉會費加盟皇家馬德里後，已協助球隊拿下5座重要賽事冠軍。他在球隊以3比0獲勝後表示，繼日前在諾坎普球場擊敗巴塞隆納後，這場勝利同樣重要，能為皇馬攻入50球對自己及球隊都別具意義。

他也強調，進球不應只依賴單一球員，「有時候會是姆巴佩、維尼修斯、阿爾達居萊爾，或是我進球，但重要的是每個人都能幫助球隊，這才是最重要的事。」

太陽報指出，貝林漢此次內衣廣告也讓人想起貝克漢過去為Emporio Armani拍攝的內衣形象照，以及前阿森納球星永貝里（Freddie Ljungberg）曾為Calvin Klein拍攝廣告的經典造型。

皇馬中場貝林漢。(美聯社)