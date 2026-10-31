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姆巴佩辱華風波讓球員、俱樂部都道歉了 皇馬教頭：事情已告段落

記者黃雅慧／即時報導
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目前效力皇家馬德里的法國球星姆巴佩陷入辱華風波。（路透）
目前效力皇家馬德里的法國球星姆巴佩陷入辱華風波。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因涉及「辱華」風波引發中國抵制後，皇馬、西甲與相關品牌相繼道歉或切割，穆里尼奧則表示事件已告一段落。

國際知名法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）近期因「中國獨裁者」梗圖發言遭到中國官方、民間抵制，外界關注這場輿論風波如何落幕。路透報導，皇家馬德里主教練何塞．穆里尼奧（José Mourinho）10月31日稱，認為事情已經告一段落。而近三日，中國官媒、網路也未有更多相關批評聲浪。

路透報導，穆里尼奧表示，「這就是當今世界的危險所在，很多時候最好的做法就是保持沉默。因為你說的或評論的很多事情都存在風險。」，「但我同時也看到他（姆巴佩）在一家在這方面極具風範的俱樂部裡表現得非常負責。就我們而言，就是這樣。我們沒什麼可說的了。」

穆里尼奧說，「皇家馬德里和姆巴佩都展現出了迅速做出反應的風範，作為主教練，我覺得他們兩人都很好地代表了這一點。」

姆巴佩10月26日一段稱中國前領導人毛澤東為獨裁者的視頻在中國球賽媒體「懂球帝」宣稱「辱華」後，央視、中國各合作企業紛紛作出反應切割、反制，並要求道歉，上周皇家馬德里、姆巴佩和西甲聯賽就這些言論道歉，聯賽主席哈維爾·特巴斯成立了危機應對小組，並會見了駐西班牙中國大使姚敬，西班牙足球界試圖控制事態發展的影響。

事實上，姆巴佩在歐洲媒體中被戲稱為「獨裁者」。各國球迷們曾製作表情包，將姆巴佩的臉疊加到軍事和政治領導人的照片上，暗示他有能力影響他效力球隊的決策。

路透報導稱，這次反彈凸顯運動員和品牌在利潤豐厚的中國市場所面臨的風險，因為諷刺毛澤東仍然是一個社會禁忌；BBC中文網報導，儘管事件引發強烈反彈，中國社交媒體上仍有不少人在追問，這名法國前鋒究竟說了什麼。因為中國官方與民間的訊息並未直接提及毛澤東。

央視並未轉播皇家馬德里周日對桑坦德競技的比賽，包括蒙牛、妙可藍多與東鵬飲料在內的中國品牌也停止了與姆巴佩的一切合作。

但後續效應帶給中國零售商困擾，星島日報報導，中國線下超市紛紛下架東鵬旗下電解質飲品「補水啦」等印有姆巴佩頭像的產品，不少小店老闆苦於相關庫存滯銷，不能賣也很難退。

精華 FAQ

  • 爭議起於他10月26日一段影片中被指稱中國前領導人毛澤東為獨裁者，隨後在中國社群與官方層面引發「辱華」反彈，並迅速擴大為抵制風波。

  • 皇馬、姆巴佩與西甲聯賽都先後就相關言論道歉，西甲主席特巴斯還成立危機應對小組，並會見中國駐西班牙大使，嘗試控制事件外溢影響。

  • 央視未轉播皇馬比賽，蒙牛、妙可藍多、東鵬飲料等中國品牌也停止合作；部分搭載姆巴佩肖像的產品被下架，零售商則面臨庫存滯銷、難以退貨的壓力。

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