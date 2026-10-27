問了獨裁者迷因問題「害慘姆巴佩」法國節目公開道歉

姆巴佩受訪表達喜愛將其頭像改圖至毛澤東身上，面對中國企業的抵制浪潮，緊急發布三語聲明致歉。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩在法國節目談到將自己臉合成毛澤東的迷因，引爆中國輿論風波，節目方事後公開道歉，姆巴佩也因此傳出失去中國代言並致歉。

足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前接受法國網路節目「The Bridge Show」訪問，因談及將自己的臉合成中國領導人毛澤東的網路迷因，引發中國輿論爭議。隨著姆巴佩丟了中國代言、西甲與本人發表道歉聲明，「The Bridge Show」27日也為影片引起中國民眾不滿，表達歉意。

「The Bridge Show」聲明表示：「我們發布了一段姆巴佩的影片，內容是在今年4月拍攝某集節目時，於幕後錄製的片段。」

該節目表示：「我們對這段影片冒犯中國及世界其他地區民眾的感受深感遺憾。我們誠摯地向所有因此感到受傷或被冒犯的人，以及姆巴佩本人和他的合作夥伴致歉，也向任何可能因這起事件而影響與中國及中國人民關係的機構致歉。」

這起風波源於姆巴佩在節目中談及網路迷因的內容，其中涉及將自己的臉合成到毛澤東形象上的惡搞圖片，引發外界關注。隨著相關影片流傳，節目也因此公開道歉。

姆巴佩在一次的訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在中國獨裁者（毛澤東）身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。

姆巴佩在這段談話中並未直接說出毛澤東的名字，但節目畫面中的迷因牽動中國敏感神經，引發官方與民間的極大不滿，辱華風波延燒。