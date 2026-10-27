足球／姆巴佩辱華風波 向中國球迷致歉：我的言論傷害了華人社群

姆巴佩稱毛澤東為獨裁者，在中國丟代言。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因談及毛澤東惡搞迷因引發辱華爭議，隨後向中國球迷及華人社群道歉，西甲聯盟也同步發聲，但中國網友反應仍不滿意。

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）涉及中國前領導人毛澤東的言論引發北京方面不滿。姆巴佩今發表三國語言道歉信：「我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，我真心感到抱歉。」

姆巴佩在一次的訪問中被問及最愛哪一張以他為主角的網路迷因時，大方坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，並說私下打電動時經常傳給朋友。相關言論引發中國官方與民間的極大不滿。

姆巴佩道歉信寫下：「我的言論欠妥，如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社群中的許多人。我向所有被我的言論所傷害的人道歉。這絕非我的本意。我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意，我真心感到抱歉。」

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中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，也針對姆巴佩事件回應：「傷害中國人民感情的言行，自然會遭到中國社會各界的共同抵制。」

中央社報導，他所屬的聯賽西甲聯盟今天也在官方微博發聲明向中國球迷致歉，並表示相關言論是球員個人表達，不代表聯盟立場。

西甲聯盟聲明表示，始終對中國、各相關機構及中國人民懷有深切的敬意，珍視數百萬中國球迷給予的關注與支持。將一如既往地珍惜並維護多年來與中國建立的深厚關係。

聲明最後說，目前西甲聯盟正與中國的合作夥伴及相關機構共同努力，妥善處理此次事件。此外，將攜手各俱樂部及球員，建立並推行文化認知與溝通規範，促進對不同文化的理解與尊重，避免類似情況再次發生。

西甲在微博的聲明引起中國網友紛紛留言。許多網友不買帳，要求皇家馬德里道歉，還有人要求禁賽，更有許多人留下西甲應要在國外主流社群平台上發布相同道歉聲明。

姆巴佩發表三國語言道歉聲明。（取材自微博）