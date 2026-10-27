足球／姆巴佩辱華風波延燒 上個「拿毛澤東開玩笑」的人丟了央視工作
姆巴佩因提到毛澤東相關迷因引發爭議，中國企業迅速切割；文章並回顧畢福劍曾因調侃毛澤東遭重罰，凸顯相關言論在中國的敏感性。
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姆巴佩因提到毛澤東相關迷因引發爭議，中國企業迅速切割；文章並回顧畢福劍曾因調侃毛澤東遭重罰，凸顯相關言論在中國的敏感性。
法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前在YouTube訪談中表示，他最喜歡的網路惡搞迷因（Meme）是「把自己的臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上」，這番話嚇得中國企業緊急宣布下架姆巴佩相關產品，並終止與其合作。
在中國，什麼玩笑可以開、什麼是絕對不能碰的「紅線」，有著非常鮮明的界限，2015年央視主持人畢福劍因在私人飯局調侃毛澤東，遭官方媒體批判、公開道歉，事業受到重創。
2015年4月，一段約1分鐘的影片在網路流傳，當時擔任央視主持人的畢福劍，在私人飯局演唱革命樣板戲「智取威虎山」，不時加入嘲諷毛澤東的言論。
畢福劍唱一句點評一句，唱到「共產黨！毛主席！」時，以粗俗言語批評毛澤東，並稱「可把我們害苦了」。唱到「解放區人民鬥倒地主把身翻」時，他又反問：「地主招你惹你了？」席間賓客聽後大笑，影片曝光後卻迅速引發政治風波。
央視當時聲明，畢福劍的言論造成嚴重社會影響，將依照相關規定嚴肅處理。新華社等官方媒體也接連批判，相關組織更撤銷他的「愛心大使」稱號。
畢福劍隨後在微博公開道歉，表示「我感到非常自責和痛心」，並承諾身為公眾人物，將吸取教訓、嚴格要求自己。因涉及批評前領導人毛澤東，事後畢福劍被迫從央視離職。
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如今在姆巴佩引發的政治風暴還沒停歇，湖北楚天都市報旗下新媒體「極目新聞」發表評論，批評姆巴佩「吃飯砸鍋、忘恩負義，絕不能忍」，強調公眾人物在中國開展商業活動，必須尊重中國及中國人民的情感。
央視已經全面叫停涉及西甲和姆巴佩的賽事播出，涉及姆巴佩的廣告也已全部下架。
今年28歲的姆巴佩是法國職業足球運動員，目前效力西甲俱樂部皇家馬德里並擔任法國國家足球隊隊長。姆巴佩2023年被「時代」雜誌評為全球最具影響力的100人之一，並在2023年和2024年被「富比世」雜誌列為全球收入最高的十大運動員之一。
他表示最喜歡的網路惡搞迷因，是把自己的臉合成到中國領導人毛澤東身上。這番說法被視為觸碰政治敏感紅線，因此在中國引發強烈反彈。 報導指出，多家中國企業緊急宣布下架與姆巴佩相關的產品，並終止與他的合作。顯示在政治敏感議題上，商業合作也會迅速受到影響。 文章引用畢福劍2015年因私下調侃毛澤東而被官方批判、道歉並離開央視的案例，說明在中國拿毛澤東開玩笑屬於高風險言論，與姆巴佩風波形成對照。
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他表示最喜歡的網路惡搞迷因，是把自己的臉合成到中國領導人毛澤東身上。這番說法被視為觸碰政治敏感紅線，因此在中國引發強烈反彈。
報導指出，多家中國企業緊急宣布下架與姆巴佩相關的產品，並終止與他的合作。顯示在政治敏感議題上，商業合作也會迅速受到影響。
文章引用畢福劍2015年因私下調侃毛澤東而被官方批判、道歉並離開央視的案例，說明在中國拿毛澤東開玩笑屬於高風險言論，與姆巴佩風波形成對照。
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