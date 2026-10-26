足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
姆巴佩因受訪時稱最喜歡把自己臉P成毛澤東的迷因，引爆中國輿論反彈，多家合作品牌隨即終止代言並下架相關內容。
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姆巴佩因受訪時稱最喜歡把自己臉P成毛澤東的迷因，引爆中國輿論反彈，多家合作品牌隨即終止代言並下架相關內容。
法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今與金球獎失之交臂，連中國代言也被解約。
事由姆巴佩近日在採訪中被問到「最喜歡的迷因」，他點名是自己的臉被P圖成毛澤東的那個，還說「迷因讓我笑個不停，我經常和朋友們一起用它。」引發中國網友憤怒。
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不少球迷表示失望，紛紛發聲抵制，有人稱「這發不出來吧，太爆了」、「這個事而太大了，踐踏全體中國人民的情感，不能容忍」、「汙辱偉人」。已有中國國內合作品牌刪除姆巴佩相關物料，疑似與其切割。
中國「東鵬飲料集團」27日發布關於姆巴佩合作的聲明：「堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與姆巴佩全部合作。」雙方合作始於2026年4月20日，至今僅6個月。
10月27日，「補水啦」等多個品牌發布聲明：「我司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止姆巴佩全部合作。」「妙可藍多Milkground」也已下架了姆巴佩相關的內容。
蒙牛乳業集團也發聲明，即日起，蒙牛終止與姆巴佩的全部合作。對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍。
目前效力於皇馬的姆巴佩是首位兩度奪得世界盃金靴獎的球員。
無獨有偶，阿根廷球星梅西在中國已遇「軟封殺」，他在2026世界盃中表現引發全球關注，但中國網民發現，官媒央視社交媒體先是稱讚「梅西封神」，隨後又疑大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道關於梅西出場的廣告也幾乎全消失，引起熱議。不少評論認為，央視此舉疑與2024年梅西在香港罷賽風波有關，意味著「央視沒有健忘」。
他被問到最喜歡的迷因時，點名自己臉被P成毛澤東的那個，還表示常和朋友一起看，因涉及敏感人物而引發中國網友不滿。 多個合作品牌迅速刪除他的相關物料，並以聲明宣布終止合作，包括東鵬飲料、補水啦等，部分品牌也下架了代言內容。 內文指出姆巴佩目前效力於皇馬，並且是首位兩度奪得世界盃金靴獎的球員；這次爭議則使其中國代言合作受到衝擊。
精華 FAQ
他被問到最喜歡的迷因時，點名自己臉被P成毛澤東的那個，還表示常和朋友一起看，因涉及敏感人物而引發中國網友不滿。
多個合作品牌迅速刪除他的相關物料，並以聲明宣布終止合作，包括東鵬飲料、補水啦等，部分品牌也下架了代言內容。
內文指出姆巴佩目前效力於皇馬，並且是首位兩度奪得世界盃金靴獎的球員；這次爭議則使其中國代言合作受到衝擊。
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