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足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

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法國球星姆巴佩。（路透）
法國球星姆巴佩。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因受訪時稱最喜歡把自己臉P成毛澤東的迷因，引爆中國輿論反彈，多家合作品牌隨即終止代言並下架相關內容。

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今與金球獎失之交臂，連中國代言也被解約。

事由姆巴佩近日在採訪中被問到「最喜歡的迷因」，他點名是自己的臉被P圖成毛澤東的那個，還說「迷因讓我笑個不停，我經常和朋友們一起用它。」引發中國網友憤怒。

▲ 影片來源：X＠_BeFootball（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不少球迷表示失望，紛紛發聲抵制，有人稱「這發不出來吧，太爆了」、「這個事而太大了，踐踏全體中國人民的情感，不能容忍」、「汙辱偉人」。已有中國國內合作品牌刪除姆巴佩相關物料，疑似與其切割。

中國「東鵬飲料集團」27日發布關於姆巴佩合作的聲明：「堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止與姆巴佩全部合作。」雙方合作始於2026年4月20日，至今僅6個月。

「東鵬飲料集團」終止與姆巴佩合作。（取材自微博）
「東鵬飲料集團」終止與姆巴佩合作。（取材自微博）

10月27日，「補水啦」等多個品牌發布聲明：「我司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為。即日起終止姆巴佩全部合作。」「妙可藍多Milkground」也已下架了姆巴佩相關的內容。

蒙牛乳業集團也發聲明，即日起，蒙牛終止與姆巴佩的全部合作。對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍。

目前效力於皇馬的姆巴佩是首位兩度奪得世界盃金靴獎的球員。

無獨有偶，阿根廷球星梅西在中國已遇「軟封殺」，他在2026世界盃中表現引發全球關注，但中國網民發現，官媒央視社交媒體先是稱讚「梅西封神」，隨後又疑大幅刪除與梅西相關報導，央視頻道關於梅西出場的廣告也幾乎全消失，引起熱議。不少評論認為，央視此舉疑與2024年梅西在香港罷賽風波有關，意味著「央視沒有健忘」。

精華 FAQ

  • 他被問到最喜歡的迷因時，點名自己臉被P成毛澤東的那個，還表示常和朋友一起看，因涉及敏感人物而引發中國網友不滿。

  • 多個合作品牌迅速刪除他的相關物料，並以聲明宣布終止合作，包括東鵬飲料、補水啦等，部分品牌也下架了代言內容。

  • 內文指出姆巴佩目前效力於皇馬，並且是首位兩度奪得世界盃金靴獎的球員；這次爭議則使其中國代言合作受到衝擊。

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