NFL／海鷹終結酋長5連勝 官方帳號引用「泰勒絲歌曲」嘲諷凱爾西
海鷹隊在主場擊敗酋長隊，終結其5連勝後，透過社群貼文引用泰勒絲歌曲與友誼手環，幽默嘲諷凱爾西並掀起討論。
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海鷹隊在主場擊敗酋長隊，終結其5連勝後，透過社群貼文引用泰勒絲歌曲與友誼手環，幽默嘲諷凱爾西並掀起討論。
美國職業美式足球聯盟（NFL）西雅圖海鷹隊25日在主場以20：3擊敗堪薩斯城酋長隊，不僅終結對手的5連勝，還在賽後社群媒體發文，接連引用泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲及招牌友誼手環，藉此調侃酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)。
People雜誌報導，海鷹隊在西雅圖流明球場（Lumen Field）擊敗酋長隊後，戰績提升至4勝3敗，酋長隊則為5勝1敗。海鷹吉祥物「閃電」（Blitz）所屬的Instagram帳號發布一張照片，畫面中的吉祥物身穿亮片服裝、站在舞台上，造型令人聯想到泰勒絲「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）。
▲ 影片來源：Instagram＠blitztheseahawk（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
貼文寫道：「最近，我穿衣服就是為了復仇。」這句話呼應泰勒絲2022年歌曲「Vigilante Shit」的歌詞。
海鷹隊的X帳號也加入這場「隔空互動」，發布一張友誼手環照片，手環採用球隊的綠、白、藍配色，串珠拼出「海鷹隊獲勝」（Seahawks win）字樣，貼文則以「End Game」為標題，引用泰勒絲2017年專輯「Reputation」中的同名歌曲。
▲ 影片來源：X＠Seahawks（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
眾所皆知，泰勒絲粉絲會戴著一整串友誼手環與其他同好互相交換，象徵連結與友誼。
海鷹隊這場勝利不僅終結酋長隊本季不敗紀錄，也讓泰勒絲的歌曲再次成為球場外的話題焦點。
海鷹隊在主場以20：3大勝堪薩斯城酋長隊，不僅拿下勝利，也終結了對手本季的5連勝，讓戰績提升到4勝3敗。 吉祥物帳號貼出亮片舞台造型照，引用「最近，我穿衣服就是為了復仇」；X帳號則用友誼手環與「End Game」標題，呼應泰勒絲歌曲。 因為泰勒絲粉絲熟悉友誼手環與歌曲彩蛋，海鷹把這些元素帶進勝利貼文，讓比賽結果延伸成娛樂話題，也讓酋長球星凱爾西成為焦點。
精華 FAQ
海鷹隊在主場以20：3大勝堪薩斯城酋長隊，不僅拿下勝利，也終結了對手本季的5連勝，讓戰績提升到4勝3敗。
吉祥物帳號貼出亮片舞台造型照，引用「最近，我穿衣服就是為了復仇」；X帳號則用友誼手環與「End Game」標題，呼應泰勒絲歌曲。
因為泰勒絲粉絲熟悉友誼手環與歌曲彩蛋，海鷹把這些元素帶進勝利貼文，讓比賽結果延伸成娛樂話題，也讓酋長球星凱爾西成為焦點。
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