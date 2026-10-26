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足球／金球獎官網鬧烏龍 一度洩密稱「姆巴佩奪獎了」

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姆巴佩出席金球獎頒獎典禮。（歐新社）
姆巴佩出席金球獎頒獎典禮。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

金球獎官網在頒獎前誤發3篇候選人獲獎稿，讓凱恩、亞馬爾與姆巴佩都一度被視為得主，隨後主辦單位澄清只是預先準備的文章誤上線。

英格蘭足球明星凱恩（Harry Kane）首度獲得金球獎（Ballon d'Or），成為2001年麥可歐文（Michael Owen）後，首位奪得金球獎的英格蘭球員。然而官方網站提前放出三篇「獲獎稿」，引發球迷熱議，相關頁面最終遭到下架。

ESPN報導，有三篇介紹金球獎得主的文章，在頒獎獎典禮開始前四個半小時出現在金球獎官方網站，文章迅速被大量轉發，讓不少球迷困惑，質疑主辦單位是否洩密。

其中一篇文章標題為「凱恩贏得2026年金球獎」，內容著重介紹他在2025至2026賽季的進球表現。英格蘭球迷一度為凱恩狂歡，但很快發現還有另外兩位得主介紹文章， 狂熱隨即破滅。

另一篇文章宣稱，亞馬爾（Lamine Yamal）成為金球獎創辦70年來最年輕的得主；第3篇文章則稱，姆巴佩（Kylian Mbappe）憑藉長期維持頂尖水準的穩定表現獲獎。

主辦單位隨後聲明：「金球獎官方網站準備的部分候選人介紹文章，意外被發布到網路上。這些文章原本為所有候選人預先準備，絕不應被視為最終得獎結果或排名的指標。」

其實這是大型頒獎禮的常規操作：給每個熱門候選人事先寫好獲獎稿，頒獎那一刻直接推送，結果網站提前誤發了全部三篇。

精華 FAQ

  • 因為頒獎典禮開始前，官方網站竟提前出現3篇獲獎稿，內容分別寫著凱恩、亞馬爾與姆巴佩得獎，讓外界誤以為主辦單位提前曝光結果。

  • 其中1篇寫凱恩贏得2026年金球獎，1篇稱亞馬爾成為創辦70年來最年輕得主，另1篇則寫姆巴佩憑長期穩定表現獲獎。

  • 主辦單位表示，那些只是事先為所有候選人準備的介紹稿，因技術或流程失誤被意外發布，絕不能視為最終得獎結果或排名依據。

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