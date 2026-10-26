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足球／凱恩奪金球獎 英格蘭25年來第1人 力壓姆巴佩、亞馬爾

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凱恩獲頒男子金球獎。（路透)
凱恩獲頒男子金球獎。（路透)

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文章摘要整理：

哈里凱恩首度贏得金球獎，成為25年來首位獲獎的英格蘭球員，並以拜仁與英格蘭隊的火熱表現力壓姆巴佩和亞瑪爾。

英格蘭足球明星哈里凱恩（Harry Kane）擊敗法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）及西班牙亞馬爾（Lamine Yamal），首度獲得金球獎（Ballon d'Or），也成為25年首度獲得殊榮的英格蘭球員。

凱恩在2025至2026賽季的俱樂部及國際賽事中合計攻入73球，憑藉出色表現成為金球獎熱門人選。他自2023年加盟拜仁慕尼黑以來，已在158場比賽中攻入156球，躍居拜仁隊史射手榜第7位。

除了俱樂部表現亮眼，凱恩也帶領英格蘭隊在世界盃取得佳績。英格蘭在季軍戰中獲勝，拿下銅牌，創下自1966年首度奪得世界盃冠軍以來的最佳成績。凱恩個人則以進球數排名第5，展現他在國際賽場上的得分能力。

凱恩表示，能夠將這座獎盃帶回拜仁慕尼黑，令他感到十分高興。他也感謝隊友及教練團的支持，並特別向主帥文森特孔帕尼（Vincent Kompany）致意。

凱恩在致詞時說：「沒有你們（拜仁慕尼黑隊友）和整支球隊的支持，這一切都不可能實現。你們不斷推動我進步，以及我們彼此競爭的方式，都對我有很大的幫助，非常感謝你們。」

他接著向孔帕尼表達關心：「文尼（Vinny），我知道你現在可能在家裡，也可能還在醫院。祝你早日康復，希望這座獎盃能為你帶來一些力量。」凱恩在英國倫敦帕拉迪姆劇院舉行的金球獎頒獎典禮上，獲頒男子金球獎後開心慶祝。

精華 FAQ

  • 凱恩在金球獎評選中擊敗法國的姆巴佩與西班牙的亞瑪爾，首度拿下男子金球獎，並成為25年來第一位獲此殊榮的英格蘭球員。

  • 他在2025至2026賽季俱樂部與國際賽合計攻入73球，自2023年加盟拜仁後也在158場進156球，火力驚人，因此成為最受看好的得主。

  • 凱恩除在拜仁持續高產外，也帶領英格蘭隊於世界盃拿下銅牌，寫下自1966年奪冠以來最佳成績，並在典禮上感謝隊友與孔帕尼支持。

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