C羅年賺3億斷層領跑 比梅西多1倍…19歲的他高居第6

（資料來源：富比世）

AI摘要 文章摘要整理： 《富比世》公布足球員收入榜，C羅與梅西再度包辦前二，亞馬爾則以19歲之齡躍進焦點；榜單也反映沙烏地聯賽、皇馬與英超球員的此消彼長。

據《富比世》（Forbes）報導，「C羅」（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）連續第四個賽季、也是近13年來第12次成為全球收入最高的兩名足球員，預計分別入帳3億美元與1.45億美元。

今年夏天，足球場上演了一定程度的世代交替，西班牙翼鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在19歲的年紀捧起世界盃 冠軍獎盃，決賽擊敗的正是阿根廷傳奇球星梅西——2007年一次如今廣為流傳的拍攝中，梅西還曾為嬰兒時期的亞馬爾洗澡。

據《富比世》估算，C羅與梅西連續第四個賽季、也是近13年來第12次成為全球收入最高的兩名足球員，預計分別入帳3億美元與1.45億美元。法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）以約1億美元排名第三，他曾在2022年憑藉與巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）續約時拿到的大額簽約金登頂，兩年後他離開該俱樂部加盟皇家馬德里（Real Madrid）。

C羅今年早些時候已成為首位職業生涯稅前收入突破20億美元的現役運動員，2026-27賽季預計將從沙烏地職業聯賽俱樂部艾納斯（Al Nassr）獲得約2.5億美元，另有5000萬美元來自代言和其他商業項目。梅西則有望在未來一年跨過20億美元收入門檻，其中約7000萬美元來自為美國職業足球大聯盟（MLS）球隊邁阿密國際（Inter Miami）效力，另有7500萬美元來自場外事業。

上述數字均為稅前且未扣除經紀人費用，但《富比世》估計梅西與C羅都已累積足夠現金成為億萬富豪。

這兩位指標性人物幾乎占了本賽季收入最高的十名足球員合計9.42億美元預期收入的一半。這一總額略低於2025年的9.45億美元。

主要原因在於去年榜單中唯一缺席者：本澤馬（Karim Benzema）去年收入約1.04億美元，但他在沙烏地職業聯賽賽季中途從吉達聯合（Al Ittihad）轉會至希拉爾（Al Hilal）後，於今年8月同意終止合約，目前是自由球員。今年進入前十填補其位置的是拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前鋒凱恩（Harry Kane），他以約4200萬美元自2023年以來首次上榜。

本澤馬的離開意味著榜單上只剩兩名沙烏地職業聯賽球員——C羅及其艾納斯隊友馬內（Sadio Mané），後者以約5400萬美元排名第七，正進入合約最後一年——同時為皇家馬德里前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior）躋身前五騰出空間，與姆巴佩和曼城（Manchester City）前鋒哈蘭德（Erling Haaland）並列。哈蘭德今年夏天帶領挪威隊闖入世界盃八強，成為球迷寵兒。

亞馬爾讓收入榜上有四名西甲球員，其中包括三名皇家馬德里隊友：姆巴佩、維尼修斯與貝林罕（Jude Bellingham），後者以約4500萬美元排名第八。貝林罕與凱恩的入選——兩人共同帶領英格蘭隊獲得世界盃季軍——也意味著英國自2018年以來首次有兩名球員進入前十，並且——撇開威爾斯的貝爾（Gareth Bale）不談——自2013年榜單出現貝克漢（David Beckham）與魯尼（Wayne Rooney）以來首次有兩名英格蘭人上榜。

但由於貝林罕與凱恩均不在本國踢俱樂部足球，這是自2005年《富比世》足球收入榜首次推出以來，首次沒有多名英超球員進入收入排名。薩拉赫（Mohamed Salah）今年夏天離開利物浦（Liverpool）加盟土耳其俱樂部特拉布宗體育（Trabzonspor），使得哈蘭德成為唯一的英超代表。