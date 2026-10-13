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體操／經棄賽波折 台女將李佳蔚、潘采宸出發世錦賽

記者劉星君／屏東即時報導
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屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程參加世錦賽，出發前夕，拜...
屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程參加世錦賽，出發前夕，拜會屏東縣長周春米，送上感謝卡片，周春米看了很感動，會好好收藏。(圖／取自周春米臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

屏東體操女將李佳蔚、潘采宸在參賽資格一度被放棄後，終獲世界體操總會恢復門票，今啟程赴荷蘭世錦賽，並獲周春米與各界力挺。

屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程到荷蘭參加世錦賽，出發前夕，拜會屏東縣長周春米，送上感謝卡片。周春米今13日晚間在臉書分享，勉勵兩人保持平常心，勇敢享受世界舞台。

這張世錦賽門票得來不易，兩人上月取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會未告知選手及教練情況下回覆放棄，事件曝光，縣長周春米、立委徐富癸奔走，要求運動部徹查，最後事情出現轉機，世界體操總會10月7日通知恢復兩人參賽資格。

屏東縣府全力提供後勤支援，選手順利成行。周春米今13日晚間在臉書發文說，無畏參賽波折，佳蔚與采宸今晚啟程前往荷蘭，迎戰世界各國好手。今天出發前，兩位孩子和教練特別到縣長室，親手送給她溫暖卡片，真的很感動。

周春米說，這一路走來，非常不容易，謝謝孩子們的勤奮不懈，也謝謝教練、家長及各界一起守護孩子夢想，請大家繼續為她們加油打氣，她也告訴佳蔚、采宸，保持平常心，拿出平時訓練的實力，勇敢享受世界舞台。

周春米也為兩名選手加油，「屏東永遠是妳們最堅強的後盾」；教練邱意婷也下方留言說，謝謝縣長一路以來的支持與力挺，在她們需要的時候，成為孩子們最堅強的後盾，這份溫暖與支持，銘記在心。會帶著大家的祝福，勇敢站上世界舞台，為台灣、為屏東全力以赴。

屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程到荷蘭參加世錦賽，出發前...
屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程到荷蘭參加世錦賽，出發前夕，拜會屏東縣長周春米，也為她們加油打氣。(圖／取自周春米臉書)

精華 FAQ

  • 兩人原本取得荷蘭鹿特丹世錦賽資格，卻曾被體操協會在未告知選手與教練下回覆放棄；經周春米、徐富癸等人奔走後，世界體操總會於10月7日恢復她們的參賽資格。

  • 周春米勉勵李佳蔚、潘采宸保持平常心，拿出平時訓練的實力，勇敢享受世界舞台，並強調屏東會永遠做她們最堅強的後盾。

  • 屏東縣府全力提供後勤支援，協助選手順利成行；教練、家長與各界也一路守護她們的夢想，教練邱意婷更感謝縣長支持，表示會帶著祝福為台灣與屏東全力以赴。

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