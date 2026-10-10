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桌球／林昀儒直落四退瑞典對手 晉級WTT大滿貫中國站4強

記者劉肇育／即時報導
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圖為林昀儒在比賽中。（中新社）
圖為林昀儒在比賽中。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

林昀儒在混雙奪亞後迅速調整，於WTT大滿貫中國站男單8強以直落4擊敗摩賈德，成功晉級4強，下一戰將迎戰狀態正佳的卡爾德拉諾。

在9日晚間於混雙決賽戰遭到逆轉以亞軍作收後，台桌球一哥林昀儒10日繼續在WTT大滿貫中國站男單8強賽登場，出戰世界排名第5名的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），最終林昀儒以11：7、11：9、11：9、11：7直落四勝出，不僅收下對戰3連勝，還挺進到4強賽。

林昀儒在日前名古屋亞運奪下生涯首面亞運男單獎牌後，本周隨即轉戰WTT大滿貫中國站，並與鄭怡靜攜手挺進到混雙決賽，昨天出戰世界排名第1名的南韓林鐘勳／申裕斌，在遭到對手戲劇化的化解8個冠軍點下，最終以亞軍作收。

而10日林昀儒重整旗鼓再度提拍上陣於男單8強賽出戰「六角戰士」摩賈德，雙方生涯前8次交手林昀儒共拿下7勝，包括今年兩度碰頭都順利取勝，在球路克制對手的情況下，林昀儒今天在首局也早早就建立領先，並以11：7先下一城。

不過第二局摩賈德也展開反撲，在6：6後連得兩分取得領先，但林昀儒也展現韌性，回敬一波5：1的攻勢，以11：9再下一城。第三局林昀儒再度以11：9拿下後，儘管第4局一度被摩賈德打出3：0開局，但林昀儒隨即回敬一波9：1逆轉，並以11：7搶下4強門票，4強將對上巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

談到本場比賽以直落四擊敗摩賈德，林昀儒賽後說：「這一場有很多關鍵分自己處理特別好，我跟他非常熟悉也常一起訓練，今天我很多運氣球也占比較多。」對於明天將挑戰卡爾德拉諾，他則表示，「剛剛看他狀態非常好，我將會全力去挑戰他。」

精華 FAQ

  • 林昀儒以11：7、11：9、11：9、11：7直落4擊敗瑞典的摩賈德，順利拿下男單8強勝利，並成功闖進4強。

  • 這是林昀儒對摩賈德的對戰3連勝，也是雙方生涯9次交手中的第8場勝利，顯示他在相互熟悉的對抗中仍占上風。

  • 林昀儒在4強將迎戰巴西好手卡爾德拉諾，他賽後表示會全力挑戰對手，並提到自己已看到對方狀態相當出色。

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